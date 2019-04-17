Derbi, Gümüş'ün sonu oldu

Mayısta sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş’ün G.Saray’daki geleceği, derbi yolcuğunda taraftarlar için kullandığı ‘Suriyeli gibiler’ ifadesi nedeniyle ateşe düştü. Sinan taraftarlardan dün bir kez daha özür dilese de ufukta sezon sonu ayrılık göründü.

DERBİ yolculuğunda takımı uğurlayan taraftarlar için “Hepsi Suriyeli gibi” diyen Sinan Gümüş’ün kredisi tükendi... G.Saray’ın bir ay önce yeni sözleşme imzalamak için 1 milyon Euro önerdiği oyuncunun bu sözleri planları bozdu. Yönetimden, teklifine artış yapmasını isteyen Sinan’ın bu olaydan sonra ayrılığı artık neredeyse kesinleşti. 25 yaşındaki oyuncunun yaşanan sürecin ardından daha önce teklif aldığı Genoa ile ön protokol imzalamaya artık çok yakın olduğu ortaya çıktı.

İkinci kez özür diledi

MAÇ bitimi sosyal medya hesabından özür dilemesine karşın pazar gecesi Florya’ya giden bir grup taraftarın takım otobüsünün önüne geçip oyuncuya tepki gösterdiği ortaya çıktı. Sinan’ın araçtan inmesini isteyen öfkeli taraftarları teknik heyet sakinleştirdi. Dün de ultrAslan grubu Sinan’a tepki gösterip ‘Gereken yapılmalı’ ifadesini kullanarak oyuncunun kadro dışı bırakılmasını istedi. Sinan ise “Üzüntüm ve vicdan azabımla yaşamaya çalışıyorum. Bazı şeyleri geri alamıyorsunuz. Bu açıklamayı da anlıyorum” bir kez daha özür diledi.

Takımla çalıştı ama...

GALATASARAY yönetimi ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan ile alakalı henüz bir tasarrufta bulunmadı. 25 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılı takımın dünkü çalışmasında yer aldı. Kalan 6 haftada Sinan’ın durumu ile alakalı teknik direktör Fatih Terim’in görüş ve düşüncelerine göre karar verileceği öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan’a İtalya’nın Genoa Kulübü’nün 750 bin Euro’dan 3 yıllık sözleşme önerdiği ortaya çıktı. Tüm bu yaşananların ardından 25 yaşındaki oyuncunun da bu teklifi değerlendirmeyi gündemine aldığı öğrenildi.

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