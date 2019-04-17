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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
17.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Derbi, Gümüş'ün sonu oldu

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Derbi, Gümüş'ün sonu oldu

Taraftarlar Florya'da otobüsten indirmek istedi.

Mayısta sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş’ün G.Saray’daki geleceği, derbi yolcuğunda taraftarlar için kullandığı ‘Suriyeli gibiler’ ifadesi nedeniyle ateşe düştü. Sinan taraftarlardan dün bir kez daha özür dilese de ufukta sezon sonu ayrılık göründü.

DERBİ yolculuğunda takımı uğurlayan taraftarlar için “Hepsi Suriyeli gibi” diyen Sinan Gümüş’ün kredisi tükendi... G.Saray’ın bir ay önce yeni sözleşme imzalamak için 1 milyon Euro önerdiği oyuncunun bu sözleri planları bozdu. Yönetimden, teklifine artış yapmasını isteyen Sinan’ın bu olaydan sonra ayrılığı artık neredeyse kesinleşti. 25 yaşındaki oyuncunun yaşanan sürecin ardından daha önce teklif aldığı Genoa ile ön protokol imzalamaya artık çok yakın olduğu ortaya çıktı.

İkinci kez özür diledi

MAÇ bitimi sosyal medya hesabından özür dilemesine karşın pazar gecesi Florya’ya giden bir grup taraftarın takım otobüsünün önüne geçip oyuncuya tepki gösterdiği ortaya çıktı. Sinan’ın araçtan inmesini isteyen öfkeli taraftarları teknik heyet sakinleştirdi. Dün de ultrAslan grubu Sinan’a tepki gösterip ‘Gereken yapılmalı’ ifadesini kullanarak oyuncunun kadro dışı bırakılmasını istedi. Sinan ise “Üzüntüm ve vicdan azabımla yaşamaya çalışıyorum. Bazı şeyleri geri alamıyorsunuz. Bu açıklamayı da anlıyorum” bir kez daha özür diledi.

Takımla çalıştı ama...

GALATASARAY yönetimi ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan ile alakalı henüz bir tasarrufta bulunmadı. 25 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılı takımın dünkü çalışmasında yer aldı. Kalan 6 haftada Sinan’ın durumu ile alakalı teknik direktör Fatih Terim’in görüş ve düşüncelerine göre karar verileceği öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan’a İtalya’nın Genoa Kulübü’nün 750 bin Euro’dan 3 yıllık sözleşme önerdiği ortaya çıktı. Tüm bu yaşananların ardından 25 yaşındaki oyuncunun da bu teklifi değerlendirmeyi gündemine aldığı öğrenildi.

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Derbi, Gümüşün sonu oldu

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