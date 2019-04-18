Derbi, futbolu mahkemeye düşürdü
Süper Lig’de son haftalara girilirken kulüpler arasında ipler gerildi.
F.Bahçe-G.Saray derbisi ortalığı karıştırdı. G.Saray, F.Bahçe ve Başakşehir mahkemelik oldu! G.Saray, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy’u, Başakşehir de G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ı dava etti.
FENERBAHÇE-Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor. Galatasaray’ın hakem Ali Palabıyık’ın yönetimine yönelik eleştirileriyle başlayan tartışmalar, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’i de içine alarak büyüdü. Kulüpler birbirlerinin yöneticilerini mahkemeye bile verdi. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın “Konya maçının VAR kayıtları elimizde. Bildiğim çok şey var” sözleri üzerine harekete geçen Başakşehir, soluğu savcılıkta aldı. Başakşehir, VAR kayıtlarına Albayrak’ın nasıl eriştiğinin ortaya çıkarılmasını isterken, 6222 sayılı Sporda Şiddet Yasası’na da muhalefet edildiğini savundu. Başakşehir, ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu’ndan da Albayrak’ın açıklamaları nedeniyle bir araştırma komisyonu kurup, VAR kayıtlarının sızdırılıp sızdırılmadığının araştırılmasını istedi.
Fenerbahçe davadan memnun
MERKEZ Hakem Kurulu’nu (MHK) pazartesi günü ziyaret eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise hakem Ali Palabıyık’ın suç işlediğini söyleyerek, cezalandırılmasını istedi. Bu ziyaret üzerine Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da dün MHK’ya ziyarette bulundu. Diğer yandan derbi sonrası yapılan açıklamalar Galatasaray ile Fenerbahçe’yi de karşı karşıya getirdi. G.Saray, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy’un yaptığı açıklamalarda kulüplerinin adını bir terör örgütü ile anması nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulundu. Fenerbahçe Kulübü de Galatasaray’ın konuyu mahkeme taşıyacak olmasından dolayı memnuniyet duyacaklarını açıklayarak, cevap verdi.
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