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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Derbi çılgınlığı!

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Derbi çılgınlığı!

Yılın maçı olarak nitelenen Galatasaray-Beşiktaş derbisinin heyecanı şimdiden Türkiye’yi sardı.

 Her iki kulübün taraftarları ve yöneticileri şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyan karşılaşmada üzerlerine düşen görevleri yerine getirmek için seferberlik ilan etmiş durumda.

Haftaya 60 puanla ikinci sırada giren Galatasaray yönetimi, bu sezonun en yüksek galibiyet primini bu maça verme kararı aldı. Sarı kırmızılı takım derbiyi kazandığı takdirde toplam 5 milyon TL prim alacak. · 59 puanla üçüncü sırada yer alan Beşiktaş’ın yönetimi de galibiyet primini kişi başı 100’er bin TL olarak belirledi.

Boş olan localar ortalama 22 bin TL'ye satıldı

İki takımın taraftarları da karşılaşmanın biletlerine hücum etmiş durumda. 52 bin 650 seyirci kapasiteli statta kombineler dışındaki 18 bin biletin büyük bölümü satıldı. Bugün tükenmesi beklenen biletlerden Galatasaray Kulübü 3.7 milyon TL’yi kasasına koyacak. Sarı kırmızılılar ayrıca boş olan 43 locayı sadece bu maç için ortalama 22 bin TL’den satışa çıkardı. Tamamı satılan localardan toplamda 1 milyon TL’ye yakın gelir elde edildi. · Yaklaşık 2 bin 600 Beşiktaş taraftarının yer alacağı deplasman tribününün biletlerinin tamamı satılmış durumda. Galatasaray, buradan da 372 bin TL kazandı. Bütün bu hasılatlar toplandığında Galatasaray’ın kasasına 5 milyon TL girecek.

Restoran ve kafe sahipleri de devlerin maçını bekliyor

Derbi maçın ev sahibi Galatasaray, bilet ve loca satışlarının yanında kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı GS Store mağazalarından da ciddi bir ciro bekliyor. Başta karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadı olmak üzere yurt çapındaki GS Store’ların maç günü toplam 2 milyon civarında ürün satışı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Aynı şekilde Beşiktaş Kulübü’nün lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası mağazalarının da derbi heyecanı ile 1 milyon liraya yakın hasılat yapacağı tahmin ediliyor. Karşılaşmanın sonucuna göre Kartal Yuvası ve GS Store’ların cirolarının rekor miktarlara ulaşabileceği de belirtildi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi heyecanı, maçın televizyondan canlı olarak izlenmesi imkanını sağlayan restoran ve kafeleri de sarmış durumda. Tüm yurt çapında milyonlarca kişi dev maçı bu tip mekanlarda seyrederek, sahiplerine ciddi paralar kazandıracak.

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