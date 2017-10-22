Derbi bitecek ve Tudor haklı çıkacak!

İşte, Ali Naci Küçük'ün Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla ilgili yorumları...

Tudor'un kumarı için ne diyorsun? Kadro ve sistem niye değişti?

Tudor, bu sezon ilk kez takımını üçlü savunma kurgusu ile sahaya sürecek. Maicon, Serdar, Denayer üçlüsü sahada olacak. Tudor sürpriz bir taktiksel değişime gitti ve 'kazanan kadro bozulmaz' felsefesinden vazgeçti. Bugüne kadar Tudor'un yaptığı sürpriz hamlelerinin hepsi tuttu. Deyim yerindeyse Tudor hep şapkadan tavşan çıkardı. Tudor'un bu hamlesi de tutarsa Hırvat teknik adam bir kez daha haklı çıkacak. Ki bana göre de Tudor'un planı tutacak

Peki neden böyle bir yola başvurdu Tudor?

Şimdi herkes merak ediyor, "Tudor neden düzeni bozup oyun taktiğini değiştirdi" diye... Bana göre Fenerbahçe'nin kalabalık orta sahasına karşı hamle adına Tudor bu değişikliğe imza attı.

Amaç orta sahada Fenerbahçe'yi bozup sonuca gitmek

Karşılaşmanın kaderini kim tayin eder?

Maçın kaderini belirleyecek isimlerin başında bana göre Tolga Ciğerci geliyor. 3 haftadır sahalardan uzak kalan Tolga'nın performansı Galatasaray adına maçın kolay yada zor geçeceğini tayin eder. Çünkü Tolga Galatasaray'ın orta sahada soyadı gibi Ciğeri, enerjisi... Aynı zamanda sürpriz golcü olarak da görev yapan Tolga gününde olursa Galatasaray rahat kazanır.