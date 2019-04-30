Derbi biletleri 10 dakikada tükendi
Beşiktaş'ın, Galatasaray maçı için satışa çıkardığı biletler, 10 dakika içinde tükendi.
Beşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom'da Galatasaray'la oynayacağı maçın biletlerine yoğun ilgi...
Siyah beyazlıların deplasman için satışa çıkardığı 150 TL değerindeki biletler, 10 dakika içinde tükendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray karşılaşmasında taraftarlarımız için ayrılan deplasman tribünü biletleri tükenmiştir. Taraftarlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz." denildi.
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