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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
25.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Derbi 11'i hazır!

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Derbi 11'i hazır!

Haftayı Yeni Malatyaspor beraberliğiyle kapatan G.Saray’da gözler F.Bahçe derbisine çevrildi.

Rakibini bir lig maçında son olarak 18 Ekim 2014’te yenen sarı kırmızılı ekip, galibiyet hasretini sona erdirmek için hazırlıklarına başlarken, yönetim kurulu dün Hürriyet’in duyurduğu gibi Florya Metin Oktay Tesislerinde toplandı. Başkan Mustafa Cengiz ve idareciler teknik direktör Fatih Terim ile de bir araya gelirken teknik heyete duydukları güveni dile getirdiler. Terim ise şimdiden derbideki 11’ini belirlemiş durumda.

Beş isim yedeğe çekilecek

Yeni Malatyaspor karşılaşmasında geniş bir rotasyona giden ve önemli futbolcularını dinlendiren Fatih Terim, Fenerbahçe maçında beklendiği gibi ideal 11’ini sahaya sürecek. Sakatlığını atlatan Belhanda ile birlikte Falcao, Feghouli, Mariano ve Lemina da sarı lacivertli takıma
karşı ilk 11’de olacak. Japon Yuto Nagatomo’ya da sol bekte şans verecek olan Fatih Terim, Malatya’da ilk 11 oynayan Adem Büyük, Andone, Ömer Bayram ve Şener’i derbide yedek bırakacak. Belhanda’nın dönüşü ile birlikte kulübeye geçmesi beklenen isim ise Jean Michael Seri olacak.

Terim stoperleri uyaracak

Marcao ve Luyindama’nın son haftalardaki performansından memnun olmayan Fatih Terim iki stoperini de özel olarak uyardı. Tecrübeli teknik adam ayrıca Brugge ve Yeni Malatyaspor maçlarında net pozisyonları gole çeviremeyen Ryan Babel’in dikkatini çekerek toparlanmasını isteyecek. Terim’in F.Bahçe 11’i şöyle olacak: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, N’Zonzi, Lemina, Babel, Feghouli, Belhanda, Falcao.

Derbi 11i hazır

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