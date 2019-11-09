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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.11.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Der Klassiker, Canlı yayınla Misli.com'da! TEK MAÇ ve CANLI BAHİS iddaa'da...

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Der Klassiker, Canlı yayınla Misli.com'da! TEK MAÇ ve CANLI BAHİS iddaa'da...

Almanya Bundesliga’da “Der Klassiker” olarak adlandırılan haftanın derbi maçında Bayern Münih ve Borussia Dortmund, Allianz Arena’da karşılaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

BAYERN MÜNİH - BORUSSIA DORTMUND

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde evinde Olympiakos karşısında 2-0 kazanmayı başaran Bayern Münih, üst tura çıkmayı garantiledi. Bu sonuçla birlikte yeni antrenör Hans-Dieter Flick, görevine iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Bundesliga’da ise hiç alışık olmadıkları bir sonuçla karşılaştılar ve E. Frankfurt deplasmanında 5-1’lik ağır bir hezimet yaşadılar.

Elbette bu sonucun oluşmasında Jerome Boateng’in 9. dakikadaki kırmızı kartı çok büyük bir etkendi.

Dortmund karşısında cezalı Boateng’in yanı sıra diğer savunmacılar Hernandez ve Süle de sakatlıkları nedeniyle kadroda olamayacak.

Borussia Dortmund da tıpkı ezeli rakibi gibi Şampiyonlar Ligi’nde 3 puanı alırken, evinde ağırladığı Inter karşısında 2-0’dan geri gelerek gecenin en önemli sonuçlarından birini imza attı ve 3-2 kazandı.

Bundesliga’da ise son olarak evlerinde Wolfsburg karşısında 3 gollü net bir galibiyet elde etmişler ve zirve takibini sürdürmüşlerdi.

Deplasmandaki son 4 lig maçını kazanamayan B.Dortmund’da kaleci Marwin Hinz, hücumcu Reus ve Sancho gibi 3 önemli ismin durumları an itibariyle şüpheli.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Bayern Münih’in bu sezon ligde oynadığı 10 maçın 9’u 2.5 ÜST bitti.

- Bayern Münih, 2014’ten beri ligde evinde Dortmund’a karşı kaybetmedi.

- RB Leipzig ile birlikten Bayern Münih 25 golle, ilk 10 haftada en çok gol atan ekip!

Der Klassiker, Canlı yayınla Misli.comda TEK MAÇ ve CANLI BAHİS iddaada...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bundesliga’daki heyecan dolu derbiye bahis yapan Misli.com üyelerinin %31’den fazlası Bayern Münih’in kazanacağını düşünürken üyelerin %30’u ise maçta en az 3 gol olacağını düşünüp "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş.

BUNDESLIGA UZMANI FATİH DEMİRELİ’NİN YORUMU...

Büyük maç geldi çattı!

Bayern belki de sırf bu maç yüzünden teknik adam değişikliğine gitmişti geçtiğimiz hafta. 5-1'lık Frankfurt mağlubiyeti sonrası Niko Kovac ile yollarını ayıran Bayern, geçici olarak Hansı Flick'i takımın başına getirdi. Flick'in takımı Olympiakos'u çok da iyi oynamadan 2-0 ile geçti.

Dortmund ise hafta içini biraz daha heyecanlı geçirdi. 2-0 geriye düştüğü Inter maçını 3-2 kazanan Dortmund, ligde de geçtiğimiz hafta yenilgisiz Wolfsburg'u rahat geçmişti.

Son yıllarda Dortmund'a karşı iç sahada farklı skorlar elde eden Bayern, bu sefer bir tık daha fazla zorlanacaktır.

Öyle ya da böyle 2,5 gol barajının aşılmasını bekliyorum.

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Lewandowski'nin Bayern formasıyla Dortmund'a attığı birbirinden güzel goller! İzleyelim...

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