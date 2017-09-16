Deportivo, Real Betis'e direnemedi! Emre Çolak ise...

İspanya Ligi’nin 4.haftasında Real Betis sahasında Emre Çolak’ın da formasını giydiği Deportivo La Coruna’yı konuk etti.
Benito Villamarin Stadı’nda oynanan mücadelede 3 puanın sahibi Betis oldu.
Karşılaşmada Betis’in gollerini 14 ve 76.dakikalarda Joaquin atarken, Deportivo’nun tek golü 23.dakikada Fede Cartabia’dan geldi.
Öte yandan Deportivo’da milli futbolcu Emre Çolak ise 18 kişilik kadroda bulunmasına rağmen forma giymedi.
Bu sonucun ardından Real Betis 6 puana ulaşırken, Deportivo ise 1 puanda kaldı.