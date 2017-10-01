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Denver son şampiyonu devirdi!

NBA'de sezonun ilk hazırlık maçında Denver Nuggets Golden State Warriors'ı yendi.

Hürriyet Haber
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NBA‘de sezonun ilk hazırlık maçında Denver Nuggets son şampiyon Golden State Warriors'ı Oracle Arena'da 108-102 (54-52) yendi.

Atlanta'dan Nuggets'a gelen Paul Millsap 22 sayı (4/6 üçlük), 11 ribaundla double-double yaptı ve sahanın en iyisi olarak gözüktü. Nikola Jokic 12 sayı, 6 ribaund, Emmanuel Mudiay 19 sayı (3/4 üçlük), 6 asist, Mason Plumlee 10 sayı, 10 ribaundla galibiyette rol aldı. Nuggets üç sayı bölgesinden yüzde 46.4 (13/28) isabet buldu.

Warriors yüzde 12.1 (4/33) üçlük ve 17 asistte kaldı. İlk beşte başlayan Kevin Durant 10 sayı (0/5 üçlük), 4 ribaund, Stephen Curry 11 sayı (1/7 üçlük), 2 asist, Klay Thompson 10 sayı (0/2 üçlük) 2 asist, Draymond Green 4 sayı (0/5 üçlük), 8 ribaund, 4 asist, Zaza Pachulia 6 sayı, 6 ribaund üretti.

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