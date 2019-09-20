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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
20.09.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Dennis Rodman kimdir? Madonna iddiası ile gündeme geldi

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Dennis Rodman kimdir? Madonna iddiası ile gündeme geldi

NBA'in önemli basketbolcuları arasında yer alan Dennis Rodman, Madonna hakkındaki söylemi ile gündeme geldi. Gençlik dönemlerinde Madonna ile çok yakın zamanlar geçirdiklerini ifade eden Dennis Rodman, Madonna'nın kendisinden hamile kalmak için 20 milyon euro teklif ettiğini açıkladı. Peki, Dennis Rodman kimdir ve kaç yaşındadır? İşte,o isim hakkında bazı bilgiler

Dennis Rodman, Madonna hakkında söylediklerinin ardından gündemde yer almaya başladı. Madonna'nın kendisinden çocuk sahibi olmak için çok uğraştığını hatta yumurtlama döneminde olduğu için kendisini özel uçakla kilometrelerce öteden getirtdiğini ifade eden Dennis Rodman, açıklamaları dolayısıyla merak uyandırdı. Peki, Dennis Rodman kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

DENNİS RODMAN KİMDİR?

13 Mayıs 1961 tarihinde New Jersey'de dünyaya gelen Dennis Rodman, kariyeri boyunca Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers ve Dallas Mavericks takımlarında forma giymiştir.

NBA liginde gelmiş geçmiş en çılgın basketçi unvanına sahiptir. Hem Carmen Electra ile yaşadığı ilişki hem de her maçta farklı saç renkleriyle sahaya çıkması ve çılgınca davranışları nedeniyle ilgi odağı haline gelmiştir. Chicago Bulls'ta oynadığı dönemde Michael Jordan ve Scottie Pippen ile beraber muhteşem bir kombinasyon kurmuşlardır ve şampiyonluğa ulaşmışlardır. Lakabı The Worm yani solucandır.

Jean-Claude Van Damme ile "İkili Takım" (Double Team ) filminde rol almıştır.

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