Dennis Rodman kimdir? Madonna iddiası ile gündeme geldi
NBA'in önemli basketbolcuları arasında yer alan Dennis Rodman, Madonna hakkındaki söylemi ile gündeme geldi. Gençlik dönemlerinde Madonna ile çok yakın zamanlar geçirdiklerini ifade eden Dennis Rodman, Madonna'nın kendisinden hamile kalmak için 20 milyon euro teklif ettiğini açıkladı. Peki, Dennis Rodman kimdir ve kaç yaşındadır? İşte,o isim hakkında bazı bilgiler
Dennis Rodman, Madonna hakkında söylediklerinin ardından gündemde yer almaya başladı. Madonna'nın kendisinden çocuk sahibi olmak için çok uğraştığını hatta yumurtlama döneminde olduğu için kendisini özel uçakla kilometrelerce öteden getirtdiğini ifade eden Dennis Rodman, açıklamaları dolayısıyla merak uyandırdı. Peki, Dennis Rodman kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
DENNİS RODMAN KİMDİR?
13 Mayıs 1961 tarihinde New Jersey'de dünyaya gelen Dennis Rodman, kariyeri boyunca Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers ve Dallas Mavericks takımlarında forma giymiştir.
NBA liginde gelmiş geçmiş en çılgın basketçi unvanına sahiptir. Hem Carmen Electra ile yaşadığı ilişki hem de her maçta farklı saç renkleriyle sahaya çıkması ve çılgınca davranışları nedeniyle ilgi odağı haline gelmiştir. Chicago Bulls'ta oynadığı dönemde Michael Jordan ve Scottie Pippen ile beraber muhteşem bir kombinasyon kurmuşlardır ve şampiyonluğa ulaşmışlardır. Lakabı The Worm yani solucandır.
Jean-Claude Van Damme ile "İkili Takım" (Double Team ) filminde rol almıştır.
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