Denizlispor'un rotası Süper Lig

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor'un rotası Süper Lig
GeriFutbol Denizlispor'un rotası Süper Lig
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
23.01.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Denizlispor'un rotası Süper Lig

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor'un rotası Süper Lig

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Denizlispor'da takımın başında çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen teknik direktör Yücel İldiz, başarılarının sırrının disiplinli ve çok çalışmaktan geçtiğini söyledi.

Süper Lig'den 2010 yılında düştükten sonra 9 sezondur 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulamayan, son 4 yılda 3 kez 2. Lig'e düşmekten kıl payı kurtulan Denizlispor'u yıllar sonra şampiyonluk yarışına sokan Yücel İldiz, "Süper Lig'e çıkma adına elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Ligde 39 puanla direkt Süper Lig hattında bulunan, en yakın rakibine şimdiden 7 puan fark atan yeşil-siyahlılarda başarının en büyük mimarlarından olan İldiz, rehavete kapılmayacaklarını belirtti.

Kariyerinde daha önce 1'inci Lig'de 3 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Yücel İldiz, "Oyuncu grubumla birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum. Geldiğimiz günlerde biraz sıkıntılı bir dönem vardı ama kendimize göre bir oyun planı ayarlayıp bunu sahaya yansıttık. Oyunumuzu da giderek geliştirdik. Başarımızdaki en önemli etmenlerden birisi de seyircimiz. Bizi inanılmaz derecede ateşlediler. Mental anlamda futbolcularımız da biz de çok iyi duruma geldik. Başarımızın sırrı çok çalışmak ve birbirimize inanmaktan geçiyor. Şu anda şampiyonluk yolunda kenetlenmiş durumdayız. Başarı için futbolda olması gereken her şey şu an bizde var. Birlik ve bütünlüğümüz üst seviyede. Bu da sahaya olumlu şekilde yansıyor" dedi.

İkinci yarıda zor maçlar oynayacaklarını ancak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan İldiz, "Çok ciddi şekilde ayaklarımız yere sağlam basarak, disiplinli bir şekilde yolumuza devam etmek zorundayız. Süper Lig'e çıkma adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. İkinci yarıya da Gazişehir Gaziantep maçını kazanarak başladık. Kazanarak devam etmemiz lazım. Bütün hedefimiz bir üst lige çıkmak. Daha önce ekonomik ve kadro açısından olumsuzluklar konuşuluyordu. Şu an maçlarımızı kapalı gişe oynuyoruz. Camia birleşince olumsuzluklar ortadan kalktı. Hedef takım haline geldik ve her takım bizden puan almak istiyor. Eğer başarıyı yakalamak istiyorsanız, zorlukları da aşmak zorundasınız. Biz bu zorlukları aşacak güçteyiz" diye konuştu.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 454(1,00h)Burton Albion - Manchester City
    3
    MS2
    1,30
    7154kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Beşiktaş, Erzurumspor hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor'un rotası Süper Lig

Adana Demirspor: Vagner Love ile görüştük

Haluk Şahin: VAR konuşmalarının açıklanmasını talep ediyoruz