Denizlispor'un kendine güveni tam!
Spor Toto 1. Lig'in son haftasında yarın deplasmanda Boluspor'la karşılaşacak Denizlispor'un kulüp başkanı Mustafa Üstek, rakiplerini yenerek ligde kalan takım olmak istediklerini söyledi.
Üstek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maça çok iyi hazırlandıklarını ve oyuncularının ligde kalmak için ne gerekiyorsa yapacağını bildirdi.
Son maçta taraftardan da destek beklediklerini kaydeden Üstek, şu ifadeleri kullandı:
"Denizlispor gibi marka, alt lige düşmeyecek. Taraftarımıza burada çok görev düşüyor. Artık son maçta da yanımızda olsunlar. Rakibimizin güçlü olduğunu biliyoruz. Ama Denizlispor da güçlü bir takım. Bunu maça yansıtacağız. Oyuncularımızın morali yerinde. Futbolda her zaman mucizeler yaşanır. Şu anda düşme riskimiz var. Ama biz işi şansa bırakmak istemiyoruz. Son maçımızı da kazanacağız ve ligde kalan takım Denizlispor olacak."
Başkan Üstek, teknik direktör Fatih Tekke'nin takımın başına geldikten sonra başarılı işlere imza attığını belirterek, "Sezon başından bu yana istemediğimiz olumsuz gelişmeler oldu. Hoca değişiklikleri yaptık. Ama Fatih hocamız takımı toparlamayı başardı. Yeni sezon için hazırlıklara başladık. Artık gelecek sezon daha güzel bir Denizlispor izlettirmek istiyoruz." şeklinde görüşlerini aktardı.
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