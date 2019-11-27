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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.11.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Denizlispor'un hedefi Gaziantep deplasmanında 3 puan

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Denizlispor'un hedefi Gaziantep deplasmanında 3 puan

Teknik direktör Mehmet Özdilek: "Rakibi iyi tanıyoruz; güçlü olduğu yönler de oyunun birçok bölümünde zafiyet gösterdiği anlar da var. Bunlardan yararlanmaya çalışacağız"

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, Gaziantep FK maçında, rakibin zafiyet gösterdiği yönlerden yararlanmaya çalışacaklarını söyledi.

Teknik direktör Mehmet Özdilek ile Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mehmet Özdilek, geçen hafta, uzun zamandır evlerinde kazanamama duygusunun getirdiği baskıyı, iyi oyunla kırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ligde istikrarlı şekilde ilerlemenin önemli olduğunu dile getiren Özdilek, Gaziantep FK maçını da kazanmak istediklerini vurguladı.

Özdilek, oyun anlamında ve fiziksel anlamda her gün üzerine koyarak geliştirdikleri yapılarının olduğunu belirterek, "Rakibi iyi tanıyoruz; güçlü olduğu yönler de oyunun birçok bölümünde zafiyet gösterdiği anlar da var. Bunlardan yararlanmaya çalışacağız. Takımın hem morali hem de birlikteliği üst seviyede. Bunu da hafta sonu sahaya yansıtarak istediğimizi elde ederek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

İlk devrenin bitimine 5 maç kaldığını hatırlatan Özdilek, tüm maçları kazanabilecek potansiyelleri olduğunu söyledi.
İç sahada ve deplasmanda rakiplere saygı göstereceklerini ifade eden Özdilek, her maçı kazanma odaklı oynayacaklarından kimsenin şüphe duymamasını istedi.
Özdilek, ligdeki hedefleriyle ilgili şöyle konuştu:

"Biz ligdeki dalgalanmayı çok yaşamadan istikrarlı bir grafik çizgisiyle yolumuza devam etmek istiyoruz. Geri kalan maçlardan ben ürkmem. Aynı anlayışı ve ciddiyeti oyuncuya aktarmaya çalışıyoruz. Hepsine peyderpey bakacağız. Bizim için en önemli müsabaka bu hafta oynayacağımız Gaziantep maçı olacak. İnşallah yakaladığımız bu moral ve galibiyet serisini deplasmanda üzerine koyarak devam ettirmek bizi biraz daha farklı bir yere taşıyacaktır. Çünkü kazanmanın moral açısından ve konum açısından takımları nerelere taşıdığını biliyorsunuz."

Rodallega: "Her zaman baskı hissederim"

Hugo Rodallega ise kendi evlerinde tekrar kazanmanın takımın motivasyonuna katkı sağladığını anlattı.

Süper Lig'de rekabetin yüksek olduğunu kaydeden Rodallega, "O yüzden zorlukları engelleyebilmek için hazırlanmak gerekiyor. Biz de bunun için hazır olmaya çalışıyoruz. Rekabetin bol yaşandığı ligde iyi çalışırsanız tutunabilirsiniz." diye konuştu.

Henüz iki golü bulunmasının üzerinde baskıya neden olup olmadığının sorulması üzerine Rodallega, şunları kaydetti:

"Baskı her zaman vardır bende. Geçen senelere baktığınızda bu 12-13 haftalarda 8 golüm varken de baskı hissederdim. Çünkü kulüpler benimle gol atabildiğim için sözleşme imzalıyor. O yüzden 8 golüm ya da 2 golüm varsa, her zaman baskı hissederim. Çünkü ben buraya takıma katkıda bulunmak için gelmiş bir futbolcuyum. Niyetim her seferinde daha çok gol atabilmek ve daha çok çalışarak katkıda bulunmak. O yüzden her seferinde baskı altında hisseder insan. Bunun kaç gol attığımızla bir alakası yoktur. Bu sergilediğiniz duruş ve profesyonelliğinizle alakalıdır."

Yeşil-siyahlılar hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK ile 1 Aralık'ta deplasmanda karşılaşacak yeşil-siyahlılar, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklara devam etti.
Futbolcular, antrenmanda taktiksel çalışmalar yaptı.

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve tedavisine başlanan Zeki Yavru ile rahatsızlığı bulunan Kibong Mbamba, Keremcan Akyüz, idmanda yer almadı.

Denizlisporun hedefi Gaziantep deplasmanında 3 puan

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