Denizlispor'un Faslı oyuncusu Zakarya : "Türkiye ligi çok zorlu ve kaliteli bir lig"

Denizlispor’da, hafta sonu oynanacak zorlu Trabzonspor deplasmanı hazırlıkları devam ediyor. Yeşil-siyahlı ekip hazırlıklar kapsamında Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde antrenmana çıktı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Denizlispor’un başarılı savunma oyuncularından Fas uyruklu Zakarya Bergdich, zorlu bir maçın kendilerini beklediğini ama bu zorluk derecesini bildikleri için daha sıkı bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Kendi oyun performansına da değinen Zakarya, “Aslında Türkiye liginden bahsetmek gerekirse çok zorlu bir lig. Çok kaliteli futbolcuların olduğu bir lig. Ama ben kendi performansıma bakarsam aşağı yukarı bazen iyi bazen kötü de oynadık ama en önemlisi bizim takım halindeki iyi performansımızdan bahsetmek istiyorum. Birbirimizi hepimiz beraber toparlıyoruz. Özellikle de hocamız geldikten sonra. Kendisi de zaten büyük bir futbolcuydu. Futbol oynamayı ve oynatmayı seven bir insan olduğu için açıkçası şu anki felsefemiz hoşuma gidiyor. Takım arkadaşlarımızla ve hocamızla yansıtmaya çalıştığımız bütün çalışmalarımız hoşuma gidiyor” diye konuştu.

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