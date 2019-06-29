Denizlispor'un eski başkanlarından Ali İpek, hayatını kaybetti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor'un eski başkanlarından Ali İpek, hayatını kaybetti
GeriFutbol Denizlispor'un eski başkanlarından Ali İpek, hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
29.06.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Denizlispor'un eski başkanlarından Ali İpek, hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor'un eski başkanlarından Ali İpek, hayatını kaybetti

Denizlispor Kulübünün eski başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonunun eski yöneticilerinden Ali İpek, yaşamını yitirdi.

Denizlispor'da 1990-1992 ve 2005-2010 dönemlerinde başkanlık yapan, 1997-2004 yıllarında Haluk Ulusoy döneminde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Ali İpek, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası olan Ali İpek'in vefatı nedeniyle Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulunun yayımladığı mesajda, "Kulübümüzün eski başkanlarından Ali İpek'in vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Denizlispor'umuza büyük emekleri geçen Ali İpek'i rahmetle anıyor, camiamıza başsağlığı, ailesi, sevenlerine sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

TFF'den başsağılığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu Ali İpek için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu eski üyesi ve Denizlispor Kulübü eski başkanlarından Ali İpek'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan merhum Ali İpek'e Allah'tan rahmet; Ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz"

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Denizlispor'un eski başkanlarından Ali İpek, hayatını kaybetti
Max Kruse kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?
Jasmin Trtovac, Menemen Belediyespor'da! | Transfer haberleri...
Ozornwafor kimdir ve hangi takımda oynadı?