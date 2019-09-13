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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
13.09.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Denizlispor’un borcu 31 milyon TL!

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Denizlispor’un borcu 31 milyon TL!

Süper Lig’de pazar günü evinde Konyaspor’la karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor’da Başkan Ali Çetin, kulübün 31 milyon lira borcunun bulunduğunu açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Çetin, amaçlarının kulübü borçsuz bir yapıya büründürmek olduğunu belirterek, "Biz geldiğimizde, fırıncı bize ekmek vermiyordu. Futbolcular antrenmana çıkmıyordu. Kapıda haciz memurları dolaşıyordu. O dönemden bugünlere geldik" dedi.

Başkan Ali Çetin, şeffaflık ilkesini benimsediklerini ve kulüp yönetimi olarak 11 ayı geride bıraktıklarını söyledi.

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"ZOR ZAMANLARDAN GEÇTİK"

Kulübü 36 milyon lira borçla devraldıklarını ve geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolunda zorlu bir mücadele verdiklerini kaydeden Başkan Ali Çetin, "Göreve başladığımızda, 36 milyon TL borç vardı. Bununla beraber borcumuzun tamamı 63 milyon TL’dir. Geldiğimizden beri aldığımız bağış ve reklam bedeli 37 milyon TL. Bu, Denizlispor tarihinde çok önemli bir tutar. Kulübün bugün itibarıyla yeni transferlerin peşinatları ödendikten sonra kalan borcumuz 31 milyon TL. İlk geldiğimizde kulübün 400’e yakın icra dosyası vardı. Zor zamanlardan geçtik. Bizim icralık 5-6 dosyamız kaldı" ifadelerini kullandı.

"STADA 5 MİLYON TL HARCADIK"

Stattaki yenileme çalışmalarına da 5 milyon TL harcadıklarını kaydeden Başkan Çetin, "Bankalar, krediyi geçtim, çek yaprağı bile vermiyordu. Bize şu an tüm bankalardan 10-15 milyon TL kredi teklif ediyorlar. Biz kredi alsak hile faizini kulübe ödetmeyeceğiz. Biz eğer kredi de alırsak faizini yönetim olarak ödeyeceğiz. Deplasman masraflarını da yönetim olarak biz ödüyoruz. Biz bu bayrağı daha yukarı götürmek için çabalıyoruz" dedi.

"ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPTIK"

Sezon öncesi önemli futbolcuları kadrolarına kattıklarını dile getiren Denizlispor Başkanı Çetin, "Takım kurarken bazıları oyunculara ’yaşlı’ diyordu. Biz kendimize 10 milyon euro belirlemiştik. Bu paraya kurulan en güzide takım Denizlispor’dur. 32-35 yaşında denilen futbolcuların tecrübesiyle kulübe faydalı olduğunu düşünüyoruz. Eleştirilere açığız ama belden aşağı olursa da hassasız. Sülük gibi yapışmaya çalışan birkaç grup var. Biz burada oldukça kimse buradan gayrimeşru para alamayacak. Herkese eşit şekilde yaklaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"BAŞARILI OLACAĞIZ"

Sürekli gelir getirecek projeler üzerinde durduklarını kaydeden Başkan Çetin, "Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelmesini beklediğimiz 19 milyon TL alacağımız var. Galibiyet ve beraberlikten doğan alacaklarımızla birlikte bu rakam yaklaşık 26 milyon TL. Bunun karşılığında ise 31 milyon TL borcumuz var. Kulübün sezon sonuna kadar borcu; maaş ve maç başı ücretleriyle birlikte 75 milyon TL olacak. 26 milyon TL ise hak ettiğimiz para var. Geriye kalan borcumuz fazla değil. 15-20 maç kazanırsak borçsuz kulüplerin arasına Denizlispor’u sokabiliriz. Takım olarak çok iyiye gidiyoruz. Başarılı gidişatımızı sürdürmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Denizlispor’un borcu 31 milyon TL

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