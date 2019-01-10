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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
10.01.2019 - 16:54, Son Güncelleme:

Denizlispor'un başarısı, kentte bayram havası yaşatıyor!

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Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Denizlispor'un zirve yürüyüşü Denizlilileri mutlu ediyor.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor, geçmişte elde ettiği başarılarla hafızalarda yer edinirken, birkaç sezondur yaşadığı bir alt lige düşme sıkıntısından uzaklaştı.

Denizli ekibi, 2009-2010 sezonu sonunda düştüğü 1. Lig'den tekrar Süper Lig'e çıkmaya bu yıl çok istekli. 

İlk kez çıktığı Avrupa arenasında 2002-2003 sezonunda Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil eden, son 16 turuna kadar yükselip, o yıl kupayı müzesine götüren Portekiz temsilcisi Porto'ya elenen yeşil-siyahlı takımın hedefi bu sezon şampiyon olmak. Kulüp yönetimi ve futbolcuların yanı sıra Denizlispor taraftarı ve şehir protokolü, 9 yıl önce kaybettiği Süper Lig heyecanına, "O sene bu sene" diyerek tekrar bu sezon sonunda ulaşma ümidinde.

Denizlisporlu taraftarlar yıllar sonra ilk kez 15 bin kişilik Denizli Atatürk Stadı'nın tamamını doldurmaya başladı. Sezonun ilk yarısını 36 puanla ikinci sırada bitiren Denizlispor, aldığı sonuçlar ve kentte oluşturduğu havayla Süper Lig'e yükselme inancını pekiştirdi.

Uzun ve ahenkli öten horozuyla ünlü Denizli'de 7'den 70'e tüm taraftarlar, şehrin Süper Lig hasretini sona erdirmesi için yeşil-siyahlılardan tarih yazmasını bekliyor. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine çok sayıda kişinin renklerine gönül verdiği Denizlispor'un başarısı, kentte bayram havası yaşatıyor.

- Şehir şampiyonluk havasına girdi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizlispor'un şehirde yakaladığı ivmeye destek verip, belediye bünyesine katılan 80 yeni otobüsü "Denizli'nin markası" dediği yeşil-siyah renklerden tercih etti.
2019'un moda renkleri yeşil-siyah olarak belirlenen şehrin birçok cadde ve bulvarı, üzerinde "O sene bu sene" yazılı Denizlispor bayrakları ile süslendi.

Uzun yıllar ligden düşmemek için mücadele eden, bu süreçte sürekli krizlerle boğuşan Denizlispor'a her zaman destek olan Zolan, takımın başarısında en büyük pay sahiplerinden biri olarak gösteriliyor. Zolan, tribünde izlediği maçlardan sonra sahaya inip kucaklaştığı futbolcularla taraftarı selamlayıp karşılıklı tezahüratta bulunuyor, soyunma odasında futbolcuları tek tek tebrik ediyor.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyeleri de şampiyonluk yolunda ilerleyen takımın maçlarını protokol tribünü yerine taraftarların arasında izleyip mutluluğu birlikte yaşıyor.

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- "Denizli'nin havası değişti"

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Denizlispor'un geçmişte çok zor günler geçirdiğini, krizler yaşadığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Denizlispor'u markamız bilerek, elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık, destek olunmasına da katkı sağladık. Biz en kötü günlerde de Denizlispor'a sahip çıkarak yeşil-siyahlı renklerin ölmesine müsaade etmedik. Bu sezon iyi bir ekip ve yönetim anlayışı ile takım ivme yakaladı. Bugün 'İyi ki Denizlispor'u bırakmamışız.' diyoruz. Çünkü bırakmış olsaydık şu anda külleri bile kalmazdı. Başta başkan ve yönetim kurulu üyeleri fedakarlıkta bulunuyor. Biz de destek sağlamaya çalışıyoruz. Herkes görevini yapma noktasında gayret gösteriyor ancak esas destek tabii ki seyircilerimizdir. Denizlili vatandaşlarımız son maçlarda stadı doldurmaya başladı. Bu çok önemli. Artık Denizli'nin havası değişti, gündem Denizlispor oldu. Bu olumlu atmosferin şehrimizde devamı ile Denizlispor'umuza sahip çıkmak, bu yükselişi sürdürmek, şampiyonluğu da getirecektir."

- "Tek hedefimiz şampiyonluk"

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, takımın ilk yarıyı ikinci sırada bitirdiğini ama ikinci yarıda hedeflerinin daha yüksek olduğunu ifade etti.

İyi bir gidişatlarının olduğunu, şehrin, taraftarın, iş dünyasının kendilerine sahip çıktığını ve artık "O sene bu sene" dediklerini dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

"Tek hedefimiz şampiyonluk. Şu anda takımın gidişatından çok memnunuz. İnşallah yeni birkaç transferle biraz daha güçlenip yolumuza devam edeceğiz. Artık Denizli halkı özlediği takımı görmeye başladı, Denizli halkı özlediği Süper Lig'i de görecek inşallah. Biz de Denizli halkına layık olmaya çalışıyoruz. Sağlam bir ekibiz, sağlam bir taraftarımız var, Denizli halkı arkamızda. Futbolcularımız da iyi. İnşallah başaracağız."

- "Eski günlere dönmek çok güzel"

Taraftarlardan Bilhan Yılmaz, bu sezon Denizlispor'un çok iyi bir ivme yakaladığını belirterek, "Şampiyon olmamak için hiçbir neden yok." dedi.

Sultan Kavukçu da "Şehir olarak Denizlispor'un bu yıl şampiyon olacağına inandık. Kesinlikle başaracağız. O sene bu sene olacak, kesinlikle inanıyoruz. Hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Dilara Güneş ise "Denizlispor son dönemde eski günlerine fazlasıyla döndü. Bu sezon öyle bir coşturdu ki, şu 5 haftadır fazla güzeldi, fazla iyiydi. Eski günlere dönmek çok güzel. Bu sene zafer bizim." şeklinde konuştu.

Salim Maviş, yıllardan beri tribüne girmediğini, küskün bir taraftar olduğunu dile getirerek, "Ama abilerim beni tekrar tribüne soktu. Geçen sezon 300-500 kişiyle seyrettiğimiz tribünlerde 3-4 bini yakalayamıyorduk. Bugünlerde 15 bini yakaladık. Kapalı gişe oynuyoruz. Şampiyonluğa inanıyoruz. Şehir kenetlendi, tribün kenetlendi, yönetimi iyi gidiyor, futbolcularımız gönülden oynuyor. Arka arkaya aldığımız sonuçlar çok güzel." diye görüşlerini aktardı.

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