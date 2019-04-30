Denizlispor'u Ankara'da 2 bin 60 kişi destekleyecek!
Spor Toto 1. Lig’deki zirve yarışında pazar günü lider Gençlerbirliği’ne konuk olacak Abalı Denizlispor’da yönetimin rakibe yaptığı ek kontenjan talebi kabul edildi.
Lider ve takipçisinin karşılaşacağı kritik müsabakada tribünlerde 2 bin 60 yeşil-siyahlı taraftar takımlarına destek olacak.
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Gençlerbirliği yönetiminin taleplerini kabul ettiğini belirterek, "Pazar günü Ankara Eryaman Stadı’nda oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşması için ek kontenjan bulunduk. Talebimiz Gençlerbirliği kulübü tarafından kabul edildi. Bu önemli karşılaşmada, taraftarımıza 2060 bilet ayrıldı" dedi.
Hatayspor’un cuma günü alacağı sonuca göre maçta iki takımın da Süper Lig’e yükselme ihtimali bulunuyor.
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