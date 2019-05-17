Denizlisporlu Ziya Alkurt'tan transfer açıklaması

Denizlispor’da 3 sezondur top koşturan Ziya Alkurt, takımın Süper Lig’e yükselmesi ve transferine dair önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta 14 yaşındaki kız kardeşini kaybeden ve bundan dolayı şampiyonluğun mutluluğunu istediği gibi yaşayamadığını ifade eden Alkurt, taraftarların şampiyonluğun tadını çıkarmasını istedi. Kız kardeşi vefat etmese şampiyonluk kutlamalarına ailesi ile birlikte katılacağını söyleyen Alkurt, “Aslında ben maçtan sonra da açıklama yapmıştım. Şampiyonluğa ailem ile gelmeyi düşünüyordum. Ama nasip olmadı. Buruk bir sevincimiz var. Sevincimiz bir tarafta, hüznümüz bir tarafta. Böyle diyoruz. Kabulleniyoruz, geçiyoruz” diye konuştu.

“Beni isterler, istemezler, benim için önemli değil”

Transfere ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulunan Alkurt, Denizlispor’dan tarafına ulaşan herhangi bir sözleşme teklifi olmadığını ancak başka takımlardan teklifler aldığını belirterek, şunları söyledi:

“Lig bitiyor, sezon bitiyor. Daha önce ilk geldiğim yılda, tek yıllık bir sözleşmem vardı. Sözleşmem bitmeye yakın transfer yasağı da gelmişti. Sezon bitmeden benimle çok masaya oturmak istediler. Özellikle benim onlara söylediğim, ‘Ligi bitirelim ondan sonra oturur, konuşuruz’ diye. Beni burada istediklerini ben çok iyi hissetmiştim. Bana onu hissettirmişlerdi ama şu zamana kadar bana hissettirilen bir şey yok burada. Benim sözleşmem bitiyor. Takım bir üst lige çıkmış. Bizim de burada emeğimiz var. Ama benim tarafıma henüz gelen bir şey yok. Ben de profesyonelim. Tabii ki önceliğim Denizlispor ama beni aramadıktan sonra ben de yoluma bakacağım. Seviyoruz, Denizlispor’un kalbimizde her zaman başka bir yeri var ama biz de profesyoneliz sonuçta. Bilmiyorum şu an da nasıl bir oluşum içindeler. Ne yapacaklarını bilmiyoruz ama bizim tarafımızdan, benim tarafımdan elimizden gelen bir şey yok. Başka takımlardan var mı, evet var. Ben de oturup değerlendireceğim. Zaman geçiyor, yaş da geçiyor. Ona göre oturup kararlar vermemiz lazım. Beni isterler, istemezler, benim için önemli değil. Burada iyi anılmak benim için önemliydi. Buraya verdiğim hizmetler bellidir. İyi anılmam benim için yeterli.”

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