Denizlisporlu Ziya Alkurt'tan transfer açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlisporlu Ziya Alkurt'tan transfer açıklaması
GeriFutbol Denizlisporlu Ziya Alkurt'tan transfer açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
17.05.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Denizlisporlu Ziya Alkurt'tan transfer açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlisporlu Ziya Alkurt'tan transfer açıklaması

Gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Abalı Denizlispor’un başarılı sağ kanat oyuncusu Ziya Alkurt, önümüzdeki ay sözleşme süresinin biteceğini ve kulüpten henüz kendisine bir teklif gelmediğini kaydederek, “Benim tarafıma henüz gelen bir şey yok. Ben de profesyonelim. Başka takımlardan var mı, evet var. Ben de oturup değerlendireceğim. Zaman geçiyor, yaş da geçiyor. Ona göre oturup kararlar vermemiz lazım” dedi.

Denizlispor’da 3 sezondur top koşturan Ziya Alkurt, takımın Süper Lig’e yükselmesi ve transferine dair önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta 14 yaşındaki kız kardeşini kaybeden ve bundan dolayı şampiyonluğun mutluluğunu istediği gibi yaşayamadığını ifade eden Alkurt, taraftarların şampiyonluğun tadını çıkarmasını istedi. Kız kardeşi vefat etmese şampiyonluk kutlamalarına ailesi ile birlikte katılacağını söyleyen Alkurt, “Aslında ben maçtan sonra da açıklama yapmıştım. Şampiyonluğa ailem ile gelmeyi düşünüyordum. Ama nasip olmadı. Buruk bir sevincimiz var. Sevincimiz bir tarafta, hüznümüz bir tarafta. Böyle diyoruz. Kabulleniyoruz, geçiyoruz” diye konuştu.

“Beni isterler, istemezler, benim için önemli değil”
Transfere ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulunan Alkurt, Denizlispor’dan tarafına ulaşan herhangi bir sözleşme teklifi olmadığını ancak başka takımlardan teklifler aldığını belirterek, şunları söyledi:

“Lig bitiyor, sezon bitiyor. Daha önce ilk geldiğim yılda, tek yıllık bir sözleşmem vardı. Sözleşmem bitmeye yakın transfer yasağı da gelmişti. Sezon bitmeden benimle çok masaya oturmak istediler. Özellikle benim onlara söylediğim, ‘Ligi bitirelim ondan sonra oturur, konuşuruz’ diye. Beni burada istediklerini ben çok iyi hissetmiştim. Bana onu hissettirmişlerdi ama şu zamana kadar bana hissettirilen bir şey yok burada. Benim sözleşmem bitiyor. Takım bir üst lige çıkmış. Bizim de burada emeğimiz var. Ama benim tarafıma henüz gelen bir şey yok. Ben de profesyonelim. Tabii ki önceliğim Denizlispor ama beni aramadıktan sonra ben de yoluma bakacağım. Seviyoruz, Denizlispor’un kalbimizde her zaman başka bir yeri var ama biz de profesyoneliz sonuçta. Bilmiyorum şu an da nasıl bir oluşum içindeler. Ne yapacaklarını bilmiyoruz ama bizim tarafımızdan, benim tarafımdan elimizden gelen bir şey yok. Başka takımlardan var mı, evet var. Ben de oturup değerlendireceğim. Zaman geçiyor, yaş da geçiyor. Ona göre oturup kararlar vermemiz lazım. Beni isterler, istemezler, benim için önemli değil. Burada iyi anılmak benim için önemliydi. Buraya verdiğim hizmetler bellidir. İyi anılmam benim için yeterli.”

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Aaron Harrison: "Galatasaray'a dönmeyi isterim"

İbrahim Üzülmez: "Herkesin Beşiktaş'ta ne kadar şansı varsa benim de vardır"

Fenerbahçe'de kongre tarihleri açıklandı

Diagne tehlikesi! Dev maç öncesinde...