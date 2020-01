Denizlisporlu Olcay Şahan: Sivasspor'un yaptığı mucize değil, hak ediyorlar

İkinci yarıya Antalya'da hazırlanan Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'un deneyimli orta sahası Olcay Şahan, ligin ilk yarısından milli takıma, ikinci yarı hedeflerinden ligdeki şampiyonluk yarışına kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"LİGDE İYİ BİR İLK DEVRE OYNADIK"

Süper Lig'e uzun bir aradan sonra dönen Denizlispor'da sezona iyi bir lig başlangıç yaptıklarını belirten Şahan, "Tabii ki uzun zamandır Süper Lig'de oynamayan bir camia olarak ilk maçta Galatasaray'a karşı taraftarların önünde galip gelmek güzel ama tek maça bakmamak lazım, uzun bir süreç. İlk yarıyı özet geçersek, ben iyi bir ilk yarı oynadığımızı düşünüyorum. Futbolda hep düşüşler, çıkışlar vardır ve hocamızın geldiği günden itibaren olan tabloya bakarsak puan açısından ligin üst taraflarındayız. O yüzden güzel bir süreçti. Şimdi hazırlık dönemindeyiz, 2'nci yarıya hazırlanıyoruz. Ona da çok iyi hazırlanıp ilk yarıyı kapattığımız gibi 2'nci yarının başlangıcında da bunu galibiyetlerle devam ettirmek istiyoruz" dedi.

"LİGİN İKİNCİ YARISINA İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Her futbolcunun her zaman forma giymekten yana olduğunu dile getiren Olcay Şahan, "Tabii ki bir futbolcu her zaman maçta olmak ister, 2-3 hafta maç olmadığı zaman kimse rahat olmuyor. O yüzden aslında üst üste gelmesi güzel bir şey, sürekli maç oynayacağız. Maçlarımız da güzel, güzel maçlarla başlıyoruz. Trabzon, Galatasaray, Trabzon, Antalya ve Göztepe. 2'nci yarının ilk ayı bizim için çok önemli bir süreç çünkü kupada devam etmek istiyoruz, lige iyi başlamak istiyoruz ve direkt bire bir olan rakiplerimiz Antalya, Göztepe gibi takımlara karşı da galip gelip puan açısından arkayı komple arkada bırakmak ve hedefimizi yukarı doğru bağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"SİVASSPOR'UN YAPTIĞI MUCİZE DEĞİL, HAK EDİYORLAR"

Süper Lig'in lideri Sivasspor'un iyi bir performans sergilediğine vurgu yapan Şahan, "Aslında Sivas benim için çok da mucize bir şey başarmadı. Bu sezon için bakarsak şu an orada olmayı da hak ediyorlar. Ama şunu da unutmamak lazım; Sivasspor'un takımında oluşan kadro yıllarca beraber oynamış oyuncular. Yerlilere bakarsak orada ilk 11'de 6-7 yerli oynuyor. Hepsi yıllardır orada oynayan futbolcular ve bunun yanına güzel takviyeler yapıp ilk yarıda başarı elde ettiler. 2'nci yarısı o yüzden daha da güzel olacağını düşünüyorum çünkü Sivas'ın arkasında bulunan takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş hepsi transferler yapacaktır. Ve bizi çok güzel bir ikinci yarı bekliyor. Üst kademede de heyecanlı olacaktır ve son haftaya kadar o heyecan devam edecektir. Şunu da söyleyebiliriz ki alt taraftakiler de takviye yapacak, orada da heyecanlı bir süreç olacaktır. Ligin ikinci yarısının Türkiye'de son yılların en güzel ligi olacağını düşünüyorum çünkü her şey kıran kırana geçecek. O yüzden güzel olacak" diye konuştu.

"ÜLKE OLARAK FUTBOLA SEVDALIYIZ"

Avrupa'da oynayan genç Türk oyuncuların sayısının artmasını da değerlendiren 32 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:

"Türk oyuncuların Avrupa'da oynaması tabii ki gurur verici. Ben Almanya'da doğdum ve büyüdüm, Türkiye'ye geldiğim dönemde Avrupa'da çok futbolcumuz yoktu ama şimdi bakarsak inanılmaz sayıda futbolcumuz var. Sadece buradan gidenler değil orada büyüyenleri de dile getirebiliriz, Kaan var, Kenan var, Ahmed Kutucu var, çok oyuncumuz var Avrupa'da oynayan. Bunun gelecek yıllarda daha da fazla olacağına inanıyorum, görüntü o yolda gidiyor. Gerçekten ülke olarak futbola sevdalıyız, çok seviyoruz, o yüzden de yetenek Türkiye'de çok bulunuyor. Bundan dolayı daha da çok olacağına inanıyorum, Trabzon'daki gençlere bakarsak onların yolu nereye gider onu ben söyleyemem, bilemem çünkü sonuçta onların performansı da önemli, o anki duruma da bakmak lazım. Mesela ben Yusuf'un daha büyük bir camiaya gidebileceğini düşünüyordum ama maddi olarak teklifi yapan Fransa'nın Lille köklü takımı oldu ve orayı tercih etti. Onun açısından da iyi olduğunu düşünüyorum çünkü orada kendini geliştirip bir kademe daha atlaması lazım. Diğer genç oyuncular için de aynı düşüncedeyim. Sonuçta futbolcunun Türkiye'de oynayıp da Avrupa'da direkt büyük bir camiaya değil önce kendini geliştirebileceği bir camiaya gitmesi lazım. Hepsi doğru yolda, zaten artık futbolda herkes çok iyi yönlendirilebiliyor. O yüzden onların da doğru tercihleri yapacaklarından eminim."

"MİLLİ TAKIM ÇOK BAŞARILI OLACAK"

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın daha da büyük başarılara ulaşacağına inandığını belirten Olcay Şahan, "Genç demeyelim tecrübeli diyelim; yaş olarak gençler ama artık öyle bir zamanda yaşıyoruz, futbol oynuyoruz ki benim gözümde genç 17-18 yaşındaki futbolculardır. 20'nin üzerindeki futbolcular genç sayılmaz. Mesela Çağlar ve Merih yaş olarak gençler ama futbollarına ve oynadıkları kulüplere bakarsak tecrübe kazanmış futbolcular ve kazanıyorlar da. Çok güzel bir jenerasyon yakaladık ve bu jenerasyon uzun yıllar devam edecektir. Başlarında da çok iyi tanıdığım bir hocam var, Şenol hoca. Çok da başarılı olacaklarına inanıyorum, Avrupa Şampiyonası'na da sırf gitmek için gitmediler, hak ederek gittiler. Orada da çok büyük bir rol oynayacaklarına ve gruptan çıkacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.