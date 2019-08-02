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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
02.08.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Denizlisporlu Kehinde, Incheon United'a gidiyor! | Transfer haberleri...

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Denizlisporlu Kehinde, Incheon United'a gidiyor! | Transfer haberleri...

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’da geçtiğimiz sezon forma giyen Olanrewaju Lanre Kehinde ile yollar ayrıldı.

Kehinde ile ilgili Denizlispor Kulüp Yönetiminden yapılan resmi açıklamada, futbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“2018-2019 futbol sezonunun ikinci yarısında kulübümüz A takımına transfer olan futbolcu Olanrewaju Lanre Kehinde, kulübümüz ile 31 Mayıs 2020 tarihine kadar olan sözleşmesini, kendine göre haklı sebeplerle, 17 Temmuz 2019 tarihinde tek taraflı olarak fesih etmiştir. Daha sonra anlaştığı Güney Kore’nin Incheon United FC kulübünden, ibraname talep edilmesi sonucu, Kehinde ile Kulübümüz arasında uzlaşmaya varılmıştır. Uzlaşmaya göre futbolcunun sözleşmesinde yer alan 280 bin Euro'nun kulübümüz tarafından futbolcuya ödenmemesi; ayrıca futbolcunun kulübümüze 200 bin Dolar ödeme yapması hususunda anlaşmaya varılmıştır. Yönetim kurulumuzun yoğun ve ısrarlı çalışması sonucu, kulübümüzün Kehinde’ye yapması gereken 280 bin Euro ödemeden oyuncu vazgeçmiş ve kulübümüze 200 bin Dolar ödemeyi kabul etmiştir. Bu sayede kulübümüze 200 bin Dolar gelir sağlanmıştır.”

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Denizlisporlu Kehinde, Incheon Uniteda gidiyor | Transfer haberleri...

 

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