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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
08.08.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Denizlisporlu Hugo Rodallega: "Galatasaray'ı yeneceğiz"

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Süper Lig’de 16 Ağustos Cuma günü sezonun ilk maçında evinde son şampiyon Galatasaray’ı konuk edecek Yukatel Denizlispor’da Teknik Direktör Yücel İldiz ve forvet oyuncusu Hugo Rodallega önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’e 9 yıl sonra dönen yeşil-siyahlılarda takımın yeniden yapılanması için transfer komitesinin aralıksız çalıştığını kaydeden İldiz, "Kısa süre içerisinde camia olarak önemli işler başardığımızı düşünüyorum. Kabul etmek lazım ki halen çok eksiğimiz var. Çok önemli mevkilerde 3 oyuncuya daha ihtiyacımız olacak. Süper Lig’in bir gerçeği var. Ligdeki hedeflerimizi yakalamak, çağdaş futbolu oynamak ve kazanma alışkanlığı edinmek için ciddi bir kadronuz olması gerekiyor. Burada biz biraz geç kaldık. Lig devam ederken transfer döneminde bu eksikliklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Tamamlamak da zorundayız" yorumunu yaptı.

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Sahada iyi bir Denizlispor izlettirmek istediklerini vurgulayan İldiz, Kamuoyunun bizden beklentisi çok fazla. Transferin şampiyonuymuşuz gibi gösteriliyor. Ancak o iş öyle değil. Alternatif olarak aldığımız isimler de var. Transfer döneminde eksikliklerimizi gideririz diye düşünüyorum. Galatasaray maçıyla ilgili önümüzdeki hafta konuşacağım. Altay ile son bir hazırlık maçımız var. Şu an saha içi ve dışı yapılandırmamızı devam ettirmeye çalışıyoruz. En iyi Denizlispor’u sahada göstermeye çalışacağız. Süper Lig’de birkaç hafta sonra istediğimiz seviyeye geleceğiz. Bu sürede mutlaka güzel skorlara imza atmalıyız. Alacağımız her galibiyet bize büyük moral ve özgüven aşılayacaktır" diye konuştu.

RODALLEGA: "GALATASARAY’I YENECEĞİZ"

Denizlispor’un Trabzonspor’dan kadrosuna dahil ettiği golcü Hugo Rodallega, Galatasaray maçı için iddialı konuştu. Takım olarak iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini kaydeden Kolombiyalı golcü, "İlk haftadaki Galatasaray maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Burada elimden gelen bütün katkıyı yapacağım. Denizlispor’u hak ettiği yerlere taşıyacağız. Galatasaray ile önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Sezona kazanarak başlayacağız.Kendi seviyemizi göstermeliyiz" dedi.

Gollerine yeni takımında devam etmek istediğini vurgulayan Rodallega, Buraya gelirken bütün amacım ve isteğim gollerime burada devam edebilmekti. Kulüp beni bu yüzden buraya transfer etti. Yapabildiklerimi biliyorlar. Ben de elimden geleni takımım için yapmak istiyorum. Her gün çalışıyoruz. Kendimi hazır tutuyorum. Takım arkadaşlarım da aynı şekilde çok iyi çalışıyor. Lig başladığında ilk baştan itibaren istediğimizi elde edebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Denizlisporlu Hugo Rodallega: Galatasarayı yeneceğiz

TİRE’DE RAKİP ALTAY

Süper Lig’deki Ege temsilcisi Denizlispor ile TFF 1. Lig’de yer alan Altay, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında yarın Tire’de rakip olacak. Tire Mustafa Kemal Atatürk Stadı’ndaki karşılaşma saat 19.30’da başlayacak. İki takım lig öncesi son provada eksiklerini görme imkanı bulacak.

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