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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
26.05.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Denizlispor'dan transfer atağı! Olcay Şahan ve Sadiku...

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Denizlispor'dan transfer atağı! Olcay Şahan ve Sadiku...

Spor Toto 1’inci Lig’i şampiyon tamamlayıp gelecek sezon mücadele edeceği Süper Lig’e güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Abalı Denizlispor, transferde atağa kalktı.

Ankaragücü’den golcü Orgill, Berliner AK’den ön libero Tolcay Ciğerci ve Fortuna Köln’den orta saha Okan Kurt gibi isimlerle ilgilenen yeşil-siyahlıların, Trabzonspor’la yollarını ayıran Olcay Şahan ile Kasımpaşa’dan Sadiku’yu listesine aldığı kaydedildi.

Yeni sezon için transfer bütçesini 70 milyon TL olarak belirleyen yönetimin, teknik direktör Yücel İldiz’in listesi doğrultusunda takviyeleri bitirebilmek için çalışmalarını hızlandırdığı kaydedildi.

Başkan Ali Çetin’in "Süper Lig’de ilk 5 sırayı amaçlıyoruz" açıklamasının ardından Denizlispor’un 25 Haziran’da başlayacak çalışmalara kadar adı geçen oyuncuların bir kısmıyla sözleşme imzalayacağı vurgulandı.

İç transferde de hamlelere başlayan Denizlispor, orta saha oyuncusu İsmail Aissati’yi bir türlü ikna edemedi.

Yücel İldiz’in, "Takımda kalsın" raporu verdiği Fas asıllı Hollandalı futbolcunun yıllık 500 bin euro ücrette ısrarcı olduğu, başkan Çetin’in sözleşmesi ay sonunda bitecek Aissati ile ipleri koparma aşamasına geldiği iddia edildi.

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Denizlispordan transfer atağı Olcay Şahan ve Sadiku...

Olcay Şahan'ın geçtiğimiz sezon formasını giydiği Trabzonspor'da en dikkat çeken isimlerden biri genç kaleci Uğurcan Çakır olmuştu...

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