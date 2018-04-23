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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
23.04.2018 - 14:49, Son Güncelleme:

Denizlispor'dan hayati puan

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Denizlispor'dan hayati puan

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattındaki direkt rakibi Samsunspor'a konuk olduğu hayati öneme sahip maçta 2 farklı yenik duruma düşmesine rağmen eşitliği yakalayıp 1 puanı kurtaran Denizlispor, psikolojik avantajı eline geçirdi.

Son iki haftaya ikili averajda eşit, genel averajda 5 gol farkla önde olduğu düşme hattındaki Samsun'la aynı puanda giren Denizlispor, cumartesi günü düşmesi aylar önce kesinleşen son sıradaki Gaziantepspor'u konuk edecek. Gaziantep maçının ardından Play-Off'u garantileyen Boluspor'a konuk olacak yeşil-siyahlı ekip, hata yapmadığı takdirde kurtuluşunu ilan edecek. Samsun ise Giresunspor'la deplasman, Ümraniyespor'la iç sahada oynayıp sezonu bitirecek. Denizlispor'da futbolcular, çok önemli puan sonrası 10'ar bin TL prime hak kazandı.

Başkan Mustafa Üstek, birlik oldukları zaman neler yapabileceklerini tüm Türkiye'ye gösterdiklerini söyleyip, "Böyle kritik deplasmanda 2-0 geriden gelip skoru 2-2'ye getirerek zoru başardık. Maçın önemini biliyorduk. Karşımızda bütün olarak kenetlenmiş bir şehir vardı. Tüm Samsun, Denizlispor üzerinde baskı kurmaya çalıştı. Taraftarımızın da desteğiyle bu zorlu deplasmandan puanla çıkmayı başardık" dedi.

Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Samsunspor beraberliğine sevindiklerini ancak ligin bitimine 2 hafta kala ciddiyeti elden bırakmayacaklarını açıkladı. Hiçbir şeyin garantisi olmadığının altını çizen Atilla, Aynı ciddiyetle Gaziantep ve Bolu maçına çıkacağız. bu maçlardan alacağımız puanlarla ligde kalacağız" diye konuştu.

TRİBÜN OLAYLARI ZOLAN'IN DEVEREYE GİRMESİYLE YATIŞTI
Samsunspor-Denizlispor maçının ardından tribünde yaşanan olaylar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın da devreye girmesiyle yatıştı. Maç sonu iki takım taraftarları arasında yaşanan tribün olayları esnasında Denizlispor yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ı aradı. Zolan'ın Samsun Valisi Osman Kaymak'la görüşmesiyle olayın yatıştırıldığı öğrenildi. Öte yandan maçta takım arkadaşı Veli'nin tekmesi yüzüne gelen Cenk yaralandı. Yüzü şişen tecrübeli stoperin oynamasına engel bir durum olmadığı açıklandı.

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