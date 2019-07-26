Denizlispor’da transfer taarruzu devam ediyor! 4 isim listede...
Süper Lig’de transfer dönemini hızlı geçiren ekiplerin başında gelen Yukatel Denizlispor, kadrosuna yaptığı takviyeleri sürdürmek için kolları sıvadı.
Yeşil-siyahlıların teknik direktör Yücel İldiz’in raporu doğrultusunda İsviçre’nin Young Boys takımında görev yapan golcü Fildişi Sahilli Roger Assale ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’dan stoper Leo Schwechlen’e talip oldu.
Yeşil-siyahlıların ayrıca Belçika’nın US Gilloise takımından sol kanat Komorlarlı Faiz Selemani için 800 bin Euro’yu gözden çıkardığı, Real Betis’ten Kolombiyalı forvet Juanjo Narvaez’i de listesine aldığı ileri sürüldü.
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