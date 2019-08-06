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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
06.08.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Denizlispor’da transfer çalışmaları sürüyor! Andrei Ivan ve İbrahim Akdağ sırada...

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Denizlispor’da transfer çalışmaları sürüyor! Andrei Ivan ve İbrahim Akdağ sırada...

Süper Lig’de sezon öncesi şu ana kadar 13 oyuncuyla sözleşme imzalayıp, Serie A ekibi Empoli’den stoper Veseli’yle el sıkışan Yukatel Denizlispor, Krasnodar’ın golcüsü Andrei Ivan ve Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu İbrahim Akdağ transferlerini bitirmek için harekete geçti.

Teknik direktör Yücel İldiz’in raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren yönetimin özellikle Rumen golcü Ivan için önemli mesafe katettiği bildirildi. Krasnodar’ın gözden çıkardığı oyuncu için Rus kulübüyle masaya oturan yönetimin büyük ölçüde transferi bitirdiği ifade edildi.

Denizlispor’un deneyimli orta saha İbrahim için de girişimlere başladığı ile sürüldü.

Teknik patron Yücel İldiz yoğun bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Süper Lig’de Galatasaray’la 16 Ağustos Cuma günü evlerinde oynayacakları ilk maça kadar eksiklikleri tamamlamak için herkesin yoğun bir çaba gösterdiğini vurgulayan İldiz, "Yeni bir ekip oluşturmak kolay olmuyor. Ancak birkaç hafta sonra sistemimiz oturacak, oyuncularımız uyum sorununu atlatacak. Aramıza katılacak isimler var. En kısa sürede transferler netlik kazanacak" yorumunu yaptı.

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Denizlispor’da transfer çalışmaları sürüyor Andrei Ivan ve İbrahim Akdağ sırada...

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