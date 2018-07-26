Denizlispor’da Tisdell tamam
Spor Toto 1 Lig’de yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Denizlispor’da bir süredir antrenmanlara çıkan Tonia Tisdell’in resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Kızılcahamam kampında denenen Liberyalı sol kanat performansıyla teknik heyetin gözüne girdi.
Süper Lig tecrübesi bulunan 26 yaşındaki Tisdell, önümüzdeki günlerde mukavele imzalayacak. Yönetimin Liberyalı futbolcuyla maç başı anlaşması yaptığı öğrenildi.
Tisdell, geçen sezon Osmanlıspor’da forma bulamayınca Ankaragücü’nde kiralık oynamıştı.
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