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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
09.10.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Denizlispor’da teknik direktör arayışları başladı

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Denizlispor’da teknik direktör arayışları başladı

Süper Lig’de son olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor’a deplasmanda 5-1 yenilen Yukatel Denizlispor’da, teknik direktör Yücel İldiz’le yolların ayrılmasının ardından arayışlar başladı.

Deneyimli teknik adamın sözleşmesini tek taraflı fesheden kurmayların başta Tolunay Kafkas olmak üzere Mesut Bakkal, Samet Aybaba, Mehmet Özdilek ve Bülent Uygun’u listeye eklediği ifade edildi. Milli maç arasından sonra 20 Ekim Pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek yeşil-siyahlıların en kısa sürede yeni çalıştırıcısını belirleyeceği vurgulandı. Denizlispor’la bağlarını koparan Yücel İldiz’in kentten ayrılmasıyla yeşil-siyahlı takımı antrenörler Levent Kartop ve Bilal Utku Alemdaroğlu çalıştırdı.

Profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat, takımı yukarılara taşıyacak bir teknik direktörle anlaşacaklarını ifade etti. Fırat, "Yücel hocamıza teşekkür ediyoruz. Adaylarımız var, en kısa sürede yeni hocamızla resmi sözleşme imzalayacağız" dedi. Öte yandan, bazı Denizlisporlu futbolseverler Yücel İldiz’in gönderilmesini eleştirdi. Sosyal medyada yönetime sitem eden futbolseverler, "Hocamız bizi 9 yıl sonra Süper Lig’e taşıdı, tek taraflı feshedip göndermek bize yakışmadı. Yücel İldiz’e destek verilmeliydi. Başarı cezasız kalmadı gibi" yorumlar yapıldı. Başkan Ali Fırat’ın sözleşmeyi feshetmeden 1 gün önce, "Yücel İldiz babamız gibi" açıklamasını yaptığı Denizlispor’da İldiz’in de gönderilme şekline oldukça üzüldüğü ve yakın çevresine veryansın ettiği vurgulandı.

Denizlispor’da teknik direktör arayışları başladı

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