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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
13.11.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Denizlispor'da Taner Atilla istifa etti

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Denizlispor'da Taner Atilla istifa etti

SÜPER Lig'de kötü gidişi bir türlü durduramayan Yukatel Denizlispor'da Başkan Yardımcısı Taner Atilla sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

 Atilla, "Yaklaşık 8 yıldır büyük bir şerefle görev yapmış olduğum Denizlispor Yönetim Kurulu'ndan ailevi nedenlerden dolayı istifa ediyorum" dedi. Ligde zor günler geçiren yeşil-siyahlı ekipte, sosyal medya hesabından görevi bırakma kararı aldığını açıklayan Atilla'nın bu kararı camiada şok etkisi yarattı. Atilla, istifa açıklamasında, "Bu süreçte bana sınırsız destek veren başta eşim olmak üzere tüm aileme sonsuz teşekkürler ediyorum" ifadelerini kullandı. Birlikte görev yaptığı ve bugüne kadar kulübe destek veren, hizmet eden tüm kulüp başkanlarına da teşekkür eden Taner Atilla şöyle dedi:

"Yönetim kurulunda görev yaptığım arkadaşlarıma, birlikte çalıştığım tüm kulüp personeline, tüm teknik direktör ve ekiplerine, sportif direktörlerimize sonsuz teşekkürler ediyorum. Özellikle bu sezon şahsıma ve bu şanlı taraftara yıllardır özlenen şampiyonluğu yaşatan kadromuz başta olmak üzere şimdiye kadar şanlı Denizlispor'umuza hizmette bulunan tüm futbolculara sonsuz teşekkürler ediyorum. Hizmette bulunduğum sürede sizlerle bir bütün olduk, sizlerle bir aile olduk. Bu şerefi bana yaşattığınız için tüm Denizli'ye sonsuz teşekkürler ediyorum." Denizlispor'da Ali Çetin başkanlığındaki yönetimde, kulübün etkili isimlerinden Başkan Yardımcısı Yasin Özpek de yönetimdeki anlaşmazlıklar sebebiyle geçen sezon 19 Şubat'ta istifa etmişti.

Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
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Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Beşiktaş yenilgisi sonrası takımdan memnun olduğunu söyledi...

"Ayaklarımız yere sağlam basacak"Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, takımının Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu maçta iyi oynadıklarını ama iki oyuncularının sakatlanmasının performanslarını etkilediğini söyledi.
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Denizlisporda Taner Atilla istifa etti

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