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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
02.04.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Denizlispor’da Taha Can sezonu kapattı

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Denizlispor’da Taha Can sezonu kapattı

Spor Toto 1. Lig’de lider durumda olan Abalı Denizlispor, ligin 27. haftasında sahasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-siyahlı ekipte cezası biten Alperen Babacan tekrar takıma dönerken, önceki antrenmanlarda sakatlanan Taha Can’ın ise sezonu kapattığı bildirildi.

Spor Toto 1. Lig'de lider durumda bulunan Abalı Denizlispor, yarın sahasında oynayacağı Altay maçı hazırlıklarını basına kapalı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde son çalışmalarını yapan yeşil-siyahlı ekip, İzmir ekibi ile oynayacağı karşılaşmaya 3 puan parolasıyla çıkacak. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen ve 54 puanla lider durumda olan Denizlispor, bu karşılaşmayı da kazanıp Süper Lig’e çıkmak için önemli bir adım daha atmak istiyor. Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak maç, saat 19:00’da başlayacak. Maçın hakemliğini Sarper Barış Saka yaparken, yardımcılığını ise Mehmet Kağan Bingül ve Ali Tuna yapacak.

"Taha Can sezonu kapattı"
Yeşil siyahlı ekipte geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanan Taha Can Velioğlu’nun sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi. Sağ ayak dış yan bağlarında 2. derece yırtık bulunan Velioğlu dinleniyor. Sarı kart cezası nedeniyle, Afjet Afyonspor karşılaşmasında oynamayan Alperen Babacan ise sahaya geri dönüyor. Horozlarda, Altay karşılaşmasına Mehmet Akyüz sarı kart sınırında çıkıyor.

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Denizlispor’da Taha Can sezonu kapattı

 

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