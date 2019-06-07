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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
07.06.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Denizlispor’da Sergen Yalçın sesleri! | Transfer haberleri...

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Denizlispor’da Sergen Yalçın sesleri! | Transfer haberleri...

Denizlispor’da takımı 9 yıl sonra Süper Lig’e taşıyan isim olan teknik direktör Yücel İldiz’in kulüpteki geleceğiyle ilgili soru işaretleri bitmiyor. Alanyaspor’dan ayrılan Sergen Yalçın’ın ismi kulislerde geçiyor...

Son 2 sezonda Ümraniye forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sona erdi. Bonservisi elinde olan Appindangoye’nin alternatif olarak kadroda düşünüldüğü ifade edildi.

Geçen sezon ligde 30, kupada 5 müsabakada görev alan Gabonlu savunmacı önceki sezon ligde 27 maça çıkmıştı. 1.84 boyundaki defans oyuncusu Gabon Milli Takımı’nda 50 kez görev aldı.

Dış transfer listesinde onlarca futbolcu yer alan yeşil-siyahlılar, henüz kimseye resmi imza attırmadı.

Denizlispor’da takımı 9 yıl sonra Süper Lig’e taşıyan isim olan teknik direktör Yücel İldiz’in kulüpteki geleceğiyle ilgili soru işaretleri de bitmiyor.

Başkan Ali Çetin, 2 hafta önce sözleşmesi opsiyonlu olarak devam eden İldiz’in takımda kalacağını açıklarken, tecrübeli teknik adam da görevini sürdüreceğini bildirdi.

Yönetim içinden bir grubun ise Süper Lig’de ilk 5 hedefi için farklı bir teknik direktörle anlaşılması gerektiğini savunduğu iddia ediliyor.

Alanyaspor’dan ayrılan Sergen Yalçın’ın ismi Denizlispor için geçiyor. Yücel İldiz, Denizlispor’a 1’inci Lig’de 20 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşatmıştı.

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Denizlispor’da Sergen Yalçın sesleri | Transfer haberleri...

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