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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
17.04.2018 - 14:22, Son Güncelleme:

Denizlispor'da seferberlik

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Denizlispor'da seferberlik

Spor Toto 1. Lig'de son 3 haftaya düşme korkusuyla giren Denizlispor'da kendi gibi 34 puanda, averaj farkıyla düşme barajında yer alan Samsunspor'la oynanacak deplasman maçı öncesi seferberlik var.

Bu maçın ardından düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'u ağırlayacak Denizlispor, Samsun randevusunu sezonun erken finali olarak görüyor. Maçı kazandığı takdirde bitime 2 maç kala rakibine hem 3 puan fark atacak hem de ikili averaj üstünlüğünü ele geçirecek yeşil-siyahlılarda galibiyet primini 15'er bin TL olarak açıklayan yönetim, mücadele öncesi oyunculara Çaykur Rizespor beraberliğinin 7 bin 500'er TL'lik primlerini de dağıtıp moral aşılayacak.

Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, sezonun final maçına çıktıklarını söyleyerek, "Lig bitiyor. Kimsenin hata lüksü yok. Futbolcu arkadaşlarımız ve teknik heyet bunun bilincinde. Yılın en zorlu maçına çıkacağız. Bu karşılaşmada mağlup olan taraf lige tutunma açısından büyük sıkıntı yaşayacak. Bütün planlarımızı buna göre yapıyoruz" dedi.

Denizlispor, zorlu deplasmanda kazanamasa da lige tutunmak için rakibine mutlak suretle yenilmemeyi hedefliyor. Dün tüm Denizli'ye takıma destek olma çağrısı yapan yönetim, bağış kampanyası başlatıp kulübün banka hesaplarını sosyal medya hesabında paylaşarak kentten zorlu yarışta katkı istedi. Denizlispor'da sarı kart cezalı Ziya dışında eksik bulunmuyor.

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