Denizlispor'da sarı alarm!

Yeşil-siyahlılarda Kerem Can, Moritz, Kappel ve Barış bu hafta kart görmeleri halinde gelecek hafta Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik direktör Reha Erginer, bu futbolcuları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Denizlispor’da sarı kart cezalısı Yasin, Altınordu ile oynanacak Ege derbisinde kadroda yer almayacak. Sakatlığı süren Sankoh ise takımdan ayrı çalışıyor.

Erzurumspor deplasmanında beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını söyleyen Asbaşkan ve Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, "Takım istediğimiz oyunu oynayamadı. Altınordu ile önemli bir maça çıkacağız. Üç puan alıp Erzurum yenilgisini unutturmak istiyoruz" dedi. Öte yandan sezon başından bu yana iç saha maçlarını cumartesi ve pazartesi günleri oynadıklarını dile getiren Ali Fırat, "Bu durum tribün hasılatını olumsuz etkiliyor. Pazar günü de evimizde oynamak istiyoruz. Evimizde sürekli cumartesi ve pazartesi oynuyoruz. Futbol Federasyonu’na bu konudaki beklentimizi de ilettik" diye konuştu.