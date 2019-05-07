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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
07.05.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Denizlispor’da şampiyonluk primi açıklandı!

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Denizlispor’da şampiyonluk primi açıklandı!

Spor Toto 1’inci Lig’de lider Gençlerbirliği’ni deplasmanda 3-0 yenerek bitime 2 maç kala Spor Toto Süper Lig’e göz kırpan Denizlispor’da yönetim kesenin ağzını açtı.

Sezonun en kritik maçlarından birini kayıpsız geçen yeşil-siyahlılarda Başkan Ali Çetin, Karabükspor karşılaşması öncesi 30’ar bin TL olan Gençlerbirliği maçının galibiyet primini 50’şer bin TL’ye yükselttiğini açıkladı.

Soyunma odasında futbolcular 60’şar bin TL’de ısrar ederken, Çetin 30 bin TL’yi 50 bin TL’ye yükseltti.

Kulübe aktarılan kaynaklarla ayakta duran yönetimim, yaklaşık 1 milyon TL’yi bulan parayı oyuncuların hesabına yatırdı.

Büyük sevinç yaşayan futbolcular Süper Lig’e çıkılması halinde 300’er bin TL de şampiyonluk primi alacak. Denizli, küme düşmesi aylar önce kesinleşen Karabük’ü yendiği takdirde 9 yıl sonra Süper Lig’e dönecek.

Denizlispor’la kariyerindeki 4’üncü Süper Lig sevincini yaşamaya hazırlanan teknik direktör Yücel İldiz, daha önce 2 kez devler arenasına çıkardığı eski takımı Karabükspor’a pazar günü saat 16.30’da başlayacak maçta Süper Lig için rakip olacak.

Karabükspor’un tarihinde önemli yeri olan tecrübeli teknik adam, bu kez küme düşmesi kesinleşen Karadeniz ekibine karşı zafer peşinde koşacak.

Denizlispor’da şampiyonluk primi açıklandı

Malatyaspor’la da Süper Lig sevinci yaşayan Yücel İldiz, "Karabükspor’un bende önemli bir yeri var. Maalesef durumlarına üzülüyorum. Ancak tek hedefimiz var o da Denizlispor’u zafere ulaştırmak. Büyük emekler verdik, zorlukları aştık. Bütünleştik ve inandık. Artık son dönemece giriyoruz. Evimizde taraftarımıza tarihi bir an yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

BİLETLER SATIŞTA

Denizli Atatürk Stadyumu’nda pazar günü Kardemir Karabükspor’la Süper Lig’e çıkmak için oynayacağı tarihi maçın biletleri satışa çıktı.

Bilet fiyatları gold ve VIP 120 TL, kapalı B üst ve D üst 45 TL, kapalı A ve E üst ile A ve E alt 35 TL, kale arkası ve misafir 10 TL olarak açıklandı. T

araftarlar biletlere çıkar çıkmaz akın etti. Tribünlerin bu sezon tüm iç saha maçlarında olduğu gibi tıklım tıklım dolması bekleniyor.

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