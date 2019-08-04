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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
04.08.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Denizlispor’da Sako olmadı, rota Oduwa'ya çevrildi! | Transfer haberleri...

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Denizlispor’da Sako olmadı, rota Oduwa'ya çevrildi! | Transfer haberleri...

Süper Lig’de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan Yukatel Denizlispor, sakatlığı yüzünden transferinden vazgeçtiği kanat oyuncusu Bakary Sako’nun alternatifini buldu.

Yeşil-siyahlılar, son olarak İsrail’in Hapoel Eran Hadera takımında forma giyen Nathan Oduwa’yı listesine aldı.

Teknik direktör Yücel İldiz’in raporu doğrultusunda harekete geçen kurmaylar, Nijerya asıllı İngiliz sol kanata teklifini sundu. İsrail’den ayrılmak isteyen 23 yaşındaki futbolcunun Süper Lig’e oldukça sıcak baktığı vurgulandı.

Yeni haftada temaslarını sıklaştıracak Denizlispor’un Oduwa’yı kente getireceği bildirildi.

Futbol yaşamına İngiltere 2’nci Lig ekibi Luton Town’da başlayan genç oyuncu, ardından 1’inci Lig temsilcisi Colchester’a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla İskoçya’nın Rangers takımına giden Oduwa, daha sonra yeniden İngiltere’de Tottenham Hotspur ve Peterborough United’ta görev yaptı. Slovenya’nın Olimpija Ljubljana ve Danimarka’nın Vejle takımlarında da forma giyen Oduwa, geçen sezonun devre arasında Hapoel Eran Hadera’ya imza attı. Hadera’da 16 maça çıkan oyuncu 1 kez fileleri sarstı.

Oduwa, İngiltere U17, U18 ve U20 milli takımlarında da görev aldı.

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Denizlispor’da Sako olmadı, rota Oduwaya çevrildi | Transfer haberleri...

Galatasaray, Falcao'yu transfer edebilecek mi?

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