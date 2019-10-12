Denizlispor’da Rodallega şoku! Yaklaşık 1 ay...
Yukatel Denizlispor’da golcü Hugo Rodallega’dan şok haber geldi.
Yeni Malatyaspor karşılaşmasında dizinden sakatlanan Kolombiyalı futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Yeni Malatyaspor maçının 87’nci dakikasında Murat Yıldırım ile girdiği ikili mücadelede dizine darbe alan Rodallega’da esneme, kemik ödemi ve bağında yırtık tespit edilirken, oyuncunun Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyeceği bildirildi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle