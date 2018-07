Denizlispor’da Özköylü temkinli

Afyonkarahisar kampını sürdüren yeşil-siyahlılarda istedikleri oyuncuların transfer edildiğini belirten Özköylü, "Sahanın her yerine basan, total futbol oynayan bir takım olacağız. Şampiyonluk güzel bir kelime ve bunu başarmayı çok istiyorum. Unutmamak lazım ki Denizlispor’un yaşadığı birçok probleml var. Kulüp yapısında sıkıntılar var. Altyapı oturmadan şampiyonluktan bahsetmek mantıklı değil. İyi oyuncular aldık ama uyum süreci olacak. Kadro yüzde 70 oranında değişiyor. Her maçı kazanacağımızı söyleyemem. Tek başıma her şeyi yapamam" dedi.



"Ben saha, oyun ve hazırlama anlamında en iyisini yapacağım" diyen Özköylü, "İlerleyen süreçte futbolcuların ödemeleri olacak. Üst kademedeki insanların desteği, taraftar desteği çok önemli. Ligde iyi futbol oynayan, her rakip karşısında savaşan, iyi sonuç alan bir takım olacağız. Ciddi rakiplerimiz var. Ama en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu sezon sahada mücadele eden, koşan, topa sahip olan bir Denizlispor olacak. Sahada mahkum olan bir takım değil, ipleri elinde tutan bir takım izlettireceğiz. Denizli’de işadamlarından en ufak esnafına kadar herkes destek olsun. Başkan Mustafa Üstek büyük fedakarlıklar yapıyor. Elinden geleni yapıyor. Tek kişinin sırtında bir takım gitmez. Artık herkese görev düşüyor. Orta paydamız Denizlispor, başarı hep birlikte gelecek" şeklinde konuştu.

