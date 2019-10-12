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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.10.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Denizlispor'da Özdilek dönemi resmen başladı! "F.Bahçe maçı için..."

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Denizlispor'da Özdilek dönemi resmen başladı! "F.Bahçe maçı için..."

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Ali Çetin, Denizlispor'un layık olduğu yerlere geleceğine inandığını, Mehmet Özdilek'e güvendiklerini belirtti.

Mehmet Özdilek ise 12 yıldır bu ligde teknik direktörlük yaptığını, tanıdığı bir kulüpte göreve başladığını aktardı.

"Bulunduğu konum itibarıyla doğru bir takıma geldiğime inanıyorum." diyen Özdilek, "Süreç uzun ve kolay değil. Takımın 9 yıl sonra lige gelmesi sevindirici. Ama bu ligin oyuncusu olmak bence istikrarlı bir şekilde çok değerli ve kıymetli. Başkanın büyük hedefleri var. Biz de ona destek vermeye çalışacağız. Bu ligde hiçbir şeyin kolay olmadığının da altını çizelim." dedi.

Ligin dalgalı bir seyir izlediğini, kazanılan ya da kaybedilen bir maçla ligdeki konumların çok değişebildiğini anlatan Özdilek, Denizlispor kadrosundaki oyunculara güvendiğini, daha iyi şeyler yapabileceklerine inandığını dile getirdi.

- "Yüzümüzün akıyla çıkacağız"

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından Fenerbahçe'yi konuk edeceklerini hatırlatan Özdilek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hazırlıklı ve dersine iyi çalışan bir adamım. İnanıyorum ki önümüzdeki günler daha sağlıklı bir şekilde geçecek. Milli maç arasından sonra iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bu maçlar keyif maçlarıdır. Düşündüklerimizi ve arzu ettiklerimizi skorla birleştirerek yüzümüzün akıyla çıkacağımızı düşünüyorum. İlk önce ligdeki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Geçen sene müthiş bir hikaye yazarak bu lige geliyorsunuz. Son 5 maçta sıkıntılı süreç gözüküyor. Kazanamamanın getirdiği bir psikolojik durum var. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Bu ligde istikrarlı olarak kalabilmek bence en önemlisidir. Fenerbahçe maçı için çok söylenecek bir şey yok. Camia olarak hazır olacağız. Böyle maçlar hem camialar, oyuncular hem de bizler için bayram havasında geçmeli. Burası Denizli, burada biz istemediğimiz sürece kimse hiçbir şey alamaz. Bizim ortaya koyacağımız enerji ve mücadele belirleyici olacak. Bu Fenerbahçe maçı için de diğer karşılaşmalar için de geçerli." 

Denizlisporda Özdilek dönemi resmen başladı F.Bahçe maçı için...

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