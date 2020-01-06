MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor’da orta sahaya ilk aday N’Diaye
GeriFutbol Denizlispor’da orta sahaya ilk aday N’Diaye
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 06.01.2020 - 14:14,Son Güncelleme:/

Denizlispor’da orta sahaya ilk aday N’Diaye

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor’da orta sahaya ilk aday N’Diaye

Süper Lig’in 2’nci yarısına Antalya kampında hazırlanan Yukatel Denizlispor, transferde Alfred Ndiaye’yi gündemine aldı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek’in orta sahaya takviye istemesi üzerine harekete geçen yönetimin 30 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başladığı öğrenildi.

Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab’ta forma giyen ve bu kulüple 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Ndiaye’nin Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Ülkemizde daha önce Eskişehirspor ve Buraspor formalarını terleten Senegalli, Nancy, Sunderland, Real Betis, Villarreal, Hull City, Wolverhampton ve Malaga’da oynadı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

 









False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle