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GeriFutbol Denizlispor'da Mustafa Yumlu ve Modou Barrow idmanda yok
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.01.2020 - 17:52,Son Güncelleme:/

Denizlispor'da Mustafa Yumlu ve Modou Barrow idmanda yok

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Denizlispor'da Mustafa Yumlu ve Modou Barrow idmanda yok

Yukatel Denizlispor, Trabzonspor ile yapacağı son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Ocak Perşembe günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan maçta forma giyen oyuncular salonda çalıştı.

Diğer futbolcular ise teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenmana ısınma çalışmaları ile başladı. İdman, teknik ve taktik çalışmaların ardından sona erdi.

Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan savunma oyuncusu Mustafa Yumlu ve rahatsızlığı bulunan Modou Barrow, antrenmana katılmadı.

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