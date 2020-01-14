Denizlispor’da Mehmet Özdilek’ten fikstür eleştirisi

Haluk Ulusoy Tesisleri’nde idman öncesi basın mensuplarına açıklamalar yapan deneyimli teknik adam, "Perşembe günü Trabzonspor ile oynayacağız. Pazar günü Galatasaray maçına çıkacağız. Bu planlamayı yaparken çok hakkaniyetli davranılmamış. Diğer takımlara gösterilen esneklik bize de gösterilebilirdi" dedi.



Öncelikle Trabzonspor karşılaşmasına motive olduklarını anlatan Özdilek, "Yoğun bir periyotta çalışmalarımıza devam ediyoruz. Artık geri sayım başladı. Hem kupada hem ligde zorlu bir hafta bizi bekliyor. Kupada iki ayaklı bir müsabaka oynayacağız. Amacımız ilk müsabakada ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek. Kolay değil ancak kupada hedefiniz varsa muhakkak ki Trabzonspor gibi kalibresi yüksek bir ya da iki takımı saf dışı bırakmanız gerekir. Trabzonspor kendi evinde etkili, ofansif gücü yüksek bir takım. İlk ayağı sağlıklı geçmek istiyoruz" diye konuştu.



3 FUTBOLCU İSTİYOR



Süper Lig’e kaldıkları yerden devam etmek istediklerini kaydeden Mehmet Özdilek, iç saha ve deplasmanda Denizlispor’a yakışır şekilde mücadele edeceklerini dile getirdi. İkinci yarıda takımları zorlu bir periyodun beklediğini ifade eden Özdilek, "Güçlü, ne yaptığını bilen ve deplasmanda da istikrarlı bir görüntü çizen takım olmalıyız. Transferde bünyemize kattığımız bir oyuncu olmadı. Beklentimiz yeni futbolcuların bir an önce aramıza katılması. Çünkü oyunsal anlamda ciddi eksikliğimiz var. Bazı mevkilerde rotasyona girebilecek oyuncu profilimiz yok. Minimum 3 ismi kadromuza katabilirsek, ikinci yarının daha sağlıklı geçeceğini düşünüyorum. Aramızdan ayrılanlar oldu. Onların da yerini dolduramadık. Önceliğimiz orta saha, stoper ve alternatif sol bek" dedi.



ZEKİ YAVRU: İKİ KULVARDA BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ



Denizlispor’un tecrübeli sağ beki Zeki Yavru ise hem Süper Lig’de hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda başarıyı hedeflediklerini söyledi. 28 yaşındaki oyuncu, "Artık zorlu bir süreç başlayacak. Bizim için iki kulvar da önemli. Kadro olarak derinliğimiz yok. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İki kulvarda da başarılı olmak istiyoruz. Lig bizim için daha önemli. Deplasmandan alabildiğimiz en iyi sonucu almak istiyoruz. Yönetimin transfer çalışmaları sürüyor. Devre arası transfer yapmak kolay değil. Herkesin ikinci yarı hedefleri var. Biz ilk yarıyı iyi bir puanda bitirdik. İkinci yarıyı da en iyi yerde bitirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.



HADİ SACKO: İKİNCİ YARI DAHA İYİ OLACAĞIZ



Yeşil-siyahlıların Malili orta saha oyuncusu Hadi Sacko, sezonun ikinci yarısında performanslarının artacağını belirtti. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan 25 yaşındaki Sacko, "Çok iyi çalıştık. Hep birlikte takım olarak iyi bir dönem geçirdik. Kupada ilk maçımızda iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Galatasaray maçıyla da sezona iyi başlamak istiyoruz. İki maçta da kazanmak istiyoruz. İkinci yarılar zor geçiyor. Takımlar daha hazırlıklı ve güçlü oluyor. İkinci yarıyı daha iyi geçirmek istiyoruz. Bu yüzden çok çalıştık ve daha iyi olacağız. Sezon başında sakatlıkla başladım. İlk aylarda ritmimi bulmakta zorlandım. Son iki ayda performansım artarak devam etti. İkinci yarıda daha iyi olmak ve takımıma daha fazla katkı vermek için çalışmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.