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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
11.07.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Denizlispor'da Mbamba TFF'ye başvurdu

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Denizlispor'da Mbamba TFF'ye başvurdu

Spor Toto Süper Lig'e yükseldikten sonra sözleşmesi süren futbolcuların alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurduğu Yukatel Denizlispor'da, Kibong Mbamba da aynı yolu seçti.

Halen takımla antrenmanlarını sürdüren 30 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu kulübünü alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle TFF'ye şikayet etti. Takımla birlikte Afyonkarahisar kampında bulunan Mbamba'nın geçen yıldan kalan ödemelerini zamanında tahsil edemediği ve bu yüzden federasyona başvurduğu belirtildi. Yeşil-siyahlı yönetimin futbolcuyla bir görüşme yapacağı ve ödemelerin kısa süre içerisinde yapılacağını belirterek şikayetinden vazgeçmesini isteyeceği kaydedildi.

Denizlisporda Kehinde krizi
Denizlispor'da Kehinde krizi

SEDAT'TA KİRALIK FORMÜLÜ
Öte yandan, Denizlispor, uzun süredir peşinden koştuğu Beşiktaş'ın Balıkesirspor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Sedat Şahintürk'ün transferinde mutlu sona yakın. Yeşil-siyahlıların 23 yaşındaki futbolcuyu 600 bin Euro satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'tan kiralamak için anlaşmaya vardığı öğrenildi. Denizlispor, Ümit Milli Takım'daki performansıyla dikkat çeken Sedat'la daha önce prensipte anlaşmıştı.

"Rodellega’nın çok faydalı olacağını düşünüyorum"Yukatel Denizlispor'un Trabzonzpor'dan transfer ettiği Kolombiyalı yıldız futbolcu Hugo Rodallega, Denizlispor'un Afyonkarahisar'daki kampına katılarak ilk antrenmanına çıktı.
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Denizlisporda Mbamba TFFye başvurdu

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