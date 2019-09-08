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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.09.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Denizlispor'da Lopes'den kırmızı kart eleştirisi

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Denizlispor'da Lopes'den kırmızı kart eleştirisi

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'un Portekizli sağ bek oyuncusu Tiago Lopes, Göztepe maçında gördüğü kırmızı kart kararını eleştirdi.

Pozisyonda Hakem Suat Arslanboğa'nın yanlış karar verdiğini ileri süren deneyimli futbolcu, "Kasıtlı bir hareketim yoktu. Penaltı verilmesi hataydı. Hakemin daha önce böyle bir penaltı verdiğini zannetmiyorum" dedi.

Portekizli futbolcu, "İlk gördüğüm sarı kart normaldi. Bunlar futbolda var. İkinci sarı kart yani kırmızı kart gördüğüm pozisyon bence çok alakasız bir pozisyondu. Kırmızı kartlık da değil, penaltılık da değil. Çünkü orada topu takip ederken kaleciye, 'Arkamda kimse yok' hareketi yaptım. Kasıtlı bir hareketim yoktu. Sadece bunu söylemek istiyorum. Hakemin ilk defa böyle bir penaltı verdiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. 

Konyaspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdüren Denizlispor'da Alanyaspor'dan transfer edilen Isaac Sackey, kaliteli bir takıma katıldığı için mutlu olduğunu söyledi. Takımın başarısı için elinden geleni yapmak istediğini vurgulayan Ganalı defansif orta saha oyuncusu, "Sezona iyi başlayan bir takımız. Başarılı gidişimizi sürdürmeliyiz. Takımın başarısı için çok çalışacağım. Süper Lig'de oynamak büyük bir keyif. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Transferimde yardımcı olan yönetici ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum" dedi. 
Göztepe maçında gösterdiği performansla dikkat çeken, çizgiden top çıkararak takımının deplasmandan puanla dönmesinde önemli rol oynayan sol bek oyuncusu Zakarya Bergdich, alınan puanın önemli olduğunu söyledi.

Bergdich, "Ben kendim için değil takımım için çalışan bir futbolcuyum. Takımın başarısı benim için ön planda. Milli maç arasında daha çok çalışarak en iyi şekilde lige başlamak istiyoruz. Göztepe maçında çizgiden gol çıkarmayı başardım. Çok hızlı bir pozisyondu. Hızlı müdahale ederek golü önlemeye çalıştım. Önemli olan da pozisyonun gol olmamasıydı. O yüzden Göztepe maçından 1 puanla döndüğümüz için mutluyum" diye konuştu. 

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