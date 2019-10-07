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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
07.10.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Denizlispor'da kritik görüşme! Yücel İldiz...

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Denizlispor'da kritik görüşme! Yücel İldiz...

 Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, takımın durumuyla ilgili teknik direktör Yücel İldiz ile görüşeceklerini belirterek, "Başarısızlığın nedenini bulmamız lazım. Hoca bizim babamız ve ondan Allah bin kere razı olsun. Üç maç kaybettik diye 'Haydi güle güle.' deme şansımız yok." dedi.

Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda aldıkları 5-1'lik BtcTurk Yeni Malatyaspor yenilgisinin, camiada büyük üzüntüyle karşılandığını belirtti.

Yönetimin takımla ilgili toplantı yapacağını bildiren Çetin, teknik direktör Yücel İldiz'in ayrılacağına ilişkin sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Yücel İldiz görüşme masasına
Yücel İldiz görüşme masasına!

Çetin, Yücel İldiz ile henüz görüşmediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Takım tatilde. Yücel hoca da İstanbul'da. Yönetim olarak bir karar vereceğiz. Şu anda net bir şey söylemem mümkün değil. Biz, yönetim kurulu olarak karar alıyoruz. Takımda bir düşüş var. Bu kadar emek verilirken, her şey zamanında yapılırken, neden düşüş oluyor? Bunların hepsini masaya yatıracağız.

Başarısızlığın nedenini bulmamız lazım. Hoca bizim babamız ve ondan Allah bin kere razı olsun. Üç maç kaybettik diye 'Haydi güle güle.' deme şansımız yok. Onun da fikrini almak lazım. O da diyecek ki, 'Şundan dolayı başarısız olduk'. Kafamıza göre yorum yapamayız. Hocayı da dinleyeceğiz."

İlk 5 hedefi doğrultusunda durmadan çalışacaklarını ve ligin başında olduklarını anlatan Çetin, "Şu an lider takımla aramızdaki puan farkı 6. Çok abartılı puan farkı da yok ama gerekli tedbirleri alacağız. Fenerbahçe maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Milli maç arasını çok iyi değerlendireceğiz. Bu takımın başarılı olabilmesi ve ilk 5 hedefini tutturabilmemiz için ne gerekiyorsa yapacağız."

Yücel İldiz farklı Yenildikleri Malatya deplasmanı sonrası bu açıklamaları yapmıştı...

"Hiç böyle dağınık bir görüntü vermemiştik"Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, farklı mağlup oldukları Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
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