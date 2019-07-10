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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.07.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Denizlispor'da Kehinde krizi

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Denizlispor'da Kehinde krizi

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor'da Nijeryalı forvet Lanre Kehinde ile yönetim arasında kriz yaşanıyor.

Yeni sezon hazırlıklarına 8 gün gecikmeli katılan 25 yaşındaki futbolcunun yönetimden sözleşmesinin iyileştirilmesini talep ettiği belirtildi. Yeşil-siyahlı yönetim bu talebi değerlendirmeye alırken, Kehinde'nin iyileştirme yapılmaması durumunda alacaklarına karşılık bonservisini talep ettiği ve kulüpten ayrılmayı planladığı ileri sürüldü.

Denizlispor yönetimi Nijeryalı santrforun alacağı 20 bin Euro'yu ödeyerek futbolcunun serbest kalmasını önledi. Yönetim ve Kehinde arasında iplerin kopması halinde futbolcu için bonservis ücreti belirlenecek. Bu arada, geçen sezon devre arasında transfer olup 10 gol attığı Denizlispor'la bağlarını koparma noktasına gelen Kehinde'ye Afyonkarahisar kampına geç katılması nedeniyle yönetimin ceza vermesi bekleniyor. Kızı dünyaya gelen Kehinde'nin izin almadığı iddia edildi.

SİVASSPOR'DAN MERT HAKAN'A TEKLİF
Öte yandan, transfer çalışmalarını sürdüren Denizlispor, Sivasspor'da forma giyen 24 yaşındaki Mert Hakan Yandaş'ı gündemine aldı. Sivasspor ile temas kuran Denizlisporlu yöneticiler, genç orta saha oyuncusu için resmi teklif yaptı. Teknik direktör Yücel İldiz'in de takımında görmek Mert Hakan için Sivasspor'dan yanıt bekleniyor.

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