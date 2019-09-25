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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.09.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Denizlispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

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Denizlispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Yeşil-siyahlı ekip, 28 Eylül Cumartesi günü evinde oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde devam etti.

İtalya'nın Palermo takımından transfer edilen 25 yaşındaki Murawski, gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarları önünde maçı kazanmak istediklerini söyledi.
Murawski, takım olarak iyi bir performans sergilediklerini ve her hafta daha iyiye gittiklerini anlatarak şöyle konuştu:

"Ligdeki ilk golümü attığım için çok mutluyum. Özellikle gol atayım diye uğraşmıyorum, takımın sonuçları daha önemli. İnşallah benim için güzel bir motivasyon oldu. Kasımpaşa maçında sahamızda mutlak galibiyet istiyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Konsantrasyonumuz yüksek."

Kolombiyalı oyuncu Oscar Eduardo Estupinan da takıma hızlı uyum sağladığını ifade ederek, "Kayseri'de forma şansı bulduğum için inanılmaz mutluyum. Deplasmanda oynamamıza rağmen iyi iş çıkardık, güzel bir oyun ortaya koyduk. Kazanmaya yakın olan taraftık. Çok önemli bir puan aldık. Her an forma giyecek gibi hazır olmak gerekiyor. Takımım ve teknik heyet için iyi çalışıyorum. İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz. İlk 11'de ya da yedek kulübesinden maça girdiğimizde bir katkıda bulunmamız gerekiyor." diye konuştu.


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