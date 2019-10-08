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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
08.10.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Denizlispor’da İldiz’e güvenoyu! "F.Bahçe maçına en iyi şekilde..."

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Denizlispor’da İldiz’e güvenoyu! "F.Bahçe maçına en iyi şekilde..."

Süper Lig’de BtcTurk Yeni Malatyaspor’a deplasmanda 5-1 yenilip galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Yukatel Denizlispor’da geleceği tartışılan teknik direktör Yücel İldiz’e, yönetimden güvenoyu çıktı.

Verilen iznin ardından Denizli’ye dönüp 20 Ekim Pazar günü iç sahada oynanacak Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayan deneyimli teknik adamın görevinin başında olduğu vurgulandı.

İldiz’in özellikle sosyal medyada kendisi hakkında çıkan haberlere sitem ettiği ifade edildi.

İldiz’in yakın çevresine, "Benimle ilgili algı yapılıyor. Görevimin başındayım. Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" dediği öğrenildi.

Başkan Ali Çetin’in, "2 maç kaybettik diye teknik adam gönderilmez, Yücel hoca bizim bababız, Allah ondan razı olsun" açıklamalarının ardından profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat da tecrübeli teknik adama destek verdi.

Yeni Malatyaspor yenilgisinin herkesi üzdüğünü ancak toparlanacaklarını ifade eden Fırat, "Henüz ligin başındayız. Böyle kazalar olacak. Önümüzde daha 27 maç var. Kimse karamsarlığa kapılmasın" yorumunu yaptı.

Öte yandan, Yeni Malatyaspor maçında sedye ile sahayı terk eden, milli arada tatile çıkan golcü Rodallega’da ciddi bir sorun olmadığı açıklandı.

Denizlispor’da İldiz’e güvenoyu F.Bahçe maçına en iyi şekilde...

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