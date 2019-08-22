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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
22.08.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Denizlispor’da hedef İzlandalı Bjarnason! | Transfer haberleri...

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Süper Lig’de Galatasaray galibiyetinin ardından pazar günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçına odaklanan Yukatel Denizlispor, bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.

Yeşil-siyahlılar, son olarak İngiltere Premier Ligi ekibi Aston Villa’da forma giyen orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason’un peşine düştü.

Aston Villa takımından ayrılan ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki İzlandalı’yla yapılan görüşmelerin olumlu sürdüğü ifade edilirken, Bjarnason’un Türkiye’ye gelmeye oldukça sıcak baktığı vurgulandı.

Antalyasporda Denizlispor maçı hazırlıkları
Antalyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları

İzlanda Milli Takımı’nda da istikrarlı bir şekilde görev yapan deneyimli futbolcunun Antalyaspor müsabakasının ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Belçika’nın Anderlecht takımından Hırvat defans Antonio Milic’le de görüşmelerini sürdüren Ege ekibi iki takviye yapıp transferi noktalamayı planlıyor.

Futbolculuk kariyerine İzlanda’nın Viking takımında başlayan Bjarnason, Norveç’te Bodo, Belçika’da Standard Liege, İtalya’da Sampdoria, Pescara ve İsviçre’nin Basel ekiplerinde de top koşturdu.

Denizlispor’da hedef İzlandalı Bjarnason | Transfer haberleri...

Denizlispor’da hedef İzlandalı Bjarnason | Transfer haberleri...

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