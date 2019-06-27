Denizlispor'da hedef Gökhan Töre | Transfer haberleri
Yeni sezon öncesi 4 futbolcuyu renklerine bağlayan Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor 5. transferinde flaş bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu arada Denizlispor taraftarları transferi gündemde olan Gökhan Töre'ye sosyal medyada yeşil siyahlı formayı giydirdiler.
Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminde Trabzonspor'dan golcü Hugo Rodallega, Demir Grup Sivasspor'dan kaleci Tolgahan Acar, Kayserispor'dan sağ bek Tiago Lopes ve stoper Cristian Sapunaru'yu renklerine dahil eden ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre'yi gündemine aldı.
Güçlü ve deneyimli bir kadro kurmak için kolları sıvayan yönetimin kanatlarda görev yapan Gökhan'a teklif götürdüğü öğrenildi.
Gökhan'la yapılan ilk görüşmelerde 27 yaşındaki oyuncuya 850 bin Euro teklif sunulduğu iddia edildi. Gökhan Töre'nin cevabını bekleyen kurmayların bu transferde istekli olduğu vurgulandı.
Bu arada Denizlispor taraftarları transferi gündemde olan Gökhan Töre'ye sosyal medyada yeşil siyahlı formayı giydirdiler.
Yaşadığı ağır sakatlıklar yüzünden futboldan uzak kalan tecrübeli futbolcu son 2 sezonda sadece 9 resmi maça çıkabildi.
Leverkusen ve Chelsea'nin altyapısında yetişen Gökhan, Rusya'da Rubin Kazan, Almanya'da Hamburg, İngiltere'de West Ham United formalarını giyip A Milli Takım'da 26 kez görev yaptı.
Denizlispor'un yeni golcüsü Hugo Rodallega, Ege ekibinin taraftarlarına mesaj gönderdi...
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