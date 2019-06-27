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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
27.06.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Denizlispor'da hedef Gökhan Töre | Transfer haberleri

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Denizlispor'da hedef Gökhan Töre | Transfer haberleri

Yeni sezon öncesi 4 futbolcuyu renklerine bağlayan Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor 5. transferinde flaş bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu arada Denizlispor taraftarları transferi gündemde olan Gökhan Töre'ye sosyal medyada yeşil siyahlı formayı giydirdiler.

Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminde Trabzonspor'dan golcü Hugo Rodallega, Demir Grup Sivasspor'dan kaleci Tolgahan Acar, Kayserispor'dan sağ bek Tiago Lopes ve stoper Cristian Sapunaru'yu renklerine dahil eden ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre'yi gündemine aldı.

Güçlü ve deneyimli bir kadro kurmak için kolları sıvayan yönetimin kanatlarda görev yapan Gökhan'a teklif götürdüğü öğrenildi.

Gökhan'la yapılan ilk görüşmelerde 27 yaşındaki oyuncuya 850 bin Euro teklif sunulduğu iddia edildi. Gökhan Töre'nin cevabını bekleyen kurmayların bu transferde istekli olduğu vurgulandı.

Bu arada Denizlispor taraftarları transferi gündemde olan Gökhan Töre'ye sosyal medyada yeşil siyahlı formayı giydirdiler.

Son dakika transfer haberleri: Denizlisporda sıra Barbosada
Son dakika transfer haberleri: Denizlispor'da sıra Barbosa'da

Denizlisporda hedef Gökhan Töre | Transfer haberleri

Yaşadığı ağır sakatlıklar yüzünden futboldan uzak kalan tecrübeli futbolcu son 2 sezonda sadece 9 resmi maça çıkabildi.

Leverkusen ve Chelsea'nin altyapısında yetişen Gökhan, Rusya'da Rubin Kazan, Almanya'da Hamburg, İngiltere'de West Ham United formalarını giyip A Milli Takım'da 26 kez görev yaptı.

Denizlispor'un yeni golcüsü Hugo Rodallega, Ege ekibinin taraftarlarına mesaj gönderdi...

Denizlispor'a Rodallega'dan mesaj varSüper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor'un 1 yıllık sözleşme imzaladığı Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, sosyal medya hesabından yeşil-siyahlı taraftarlara mesaj gönderdi.
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Denizlisporda hedef Gökhan Töre | Transfer haberleri

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