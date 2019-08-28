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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.08.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Denizlispor'da hedef 3'te 3

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Denizlispor'da hedef 3'te 3

Süper Lig'e 9 yıl sonra dönerek Galatasaray ve Antalyaspor'la oynadığı sezonun ilk maçlarını kazanan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, bu hafta deplasmanda Göztepe'yi de yenmek istediklerini söyledi.

Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İldiz, "Lige iyi başlamak bize moral verdi. Bu hafta zorlu bir deplasmana çıkacağız. Göztepe ligin en renkli takımlarından. Bu seneye iyi başlamadılar. Bu nedenle bizimle iç sahada oynayacakları müsabaka onlar adına bir final maçı gibi görülüyor. Mutlak kazanmak isteyeceklerdir. Biz de iyi gidişatımızı sürdürmek ve milli maç arasına moralli girmek istiyoruz" dedi.

Transfer döneminde 2 takviye daha yaparak eksiklerini tamamlamak istediklerini kaydeden Denizlispor Teknik Direktörü İldiz, "Bizim takım olarak bir oyun felsefemiz var. Bunu sahaya yansıtmaya devam edeceğiz. Mücadele gücü yüksek olan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Saha içerisinde çalışmalarımız ciddi şekilde devam ediyor. Oyuncularımız son derece özverili çalışıyor. Verdiklerimizi alıyor, ne demek istediklerimizi anlıyorlar. Gerek fiziki gerek taktik çalışmalarımız istediğimiz gibi devam ediyor. Transfer dönemi kapanmadan 2 oyuncuyu daha kadromuza katmak ve eksiklerimizi kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MBAMBA ŞOKU
Denizlispor'a sezonun ilk 2 haftasında 2 asist yapan Kibong Mbamba'dan kötü haber geldi. Antalyaspor maçında sakatlanan tecrübeli orta saha oyncusunun kasığındaki problem nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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Denizlisporda hedef 3te 3

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